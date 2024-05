Los vecinos de Valdebebas se las ingenian: "Si no paras en el paso de cebra te lanzo un ladrillo"

Todo comenzó en Canadá. Entre bromas del día del inocente. Un poco en broma... y un poco en serio. Ahora ha llegado a Madrid. "Coge un ladrillo, mira, saluda y cruza". Esta es la curiosa iniciativa que han emprendido algunos vecinos de Valdebebas para hacerse respetar, con objeto arrojadizo en mano, cuando cruzan ante los coches en los pasos de cebra. Algo que no todos, al parecer, respetan.

Todo llega tras las últimas polémicas, pues en Valdebebas se han producido múltiples atropellos. Entre los últimos, esta pasada semana. Entonces una mujer fue atropellada y acabó en la UCI en estado muy grave. La iniciativa "Hazte ver, coge un ladrillo" busca concienciar a los conductores sobre la necesidad de respetar los pasos de peatones.

"Be seen, grab a brick", fue una campaña de Vision Zero Vancouver ideada para el Día de los Inocentes en Canadá que tenía como objetivo poner de manifiesto la falta de seguridad peatonal en Granville Island, Vancouver, una zona muy concurrida donde la empresa dejó junto a un paso de peatones ladrillos de espuma roja. Lo de Valdebebas es diferente. Los ladrillos son ladrillos de obra. Nada de goma espuma.