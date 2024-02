Vigilar a los malos

A este caminante, además de andar, le gusta hacer deporte. Hace unos años descubrí los polideportivos municipales. Dejé de ir al más cercano a mi casa porque los compañeros reservaban los aparatos con una toalla para los amiguetes y los no reservados estaban rotos. Me apunté a uno privado que costaba una pasta, pero a cambio, además de hacer ejercicio, alternaba con el pijerío y lograba un 2x1: deporte y conversación para ver cómo estaba la cosa social.

Mi primer polideportivo era público y tenía gestión municipal. Luego el Ayuntamiento inició la privatización de la gestión de algunos y la verdad es que he utilizado uno y estaba muy bien. No había diferencia con los de propiedad privada, salvo en el precio. Un amigo me dijo que hay una lista de espera millonaria de gente jubilada para poder utilizar algunos de estos centros deportivos y que el Gobierno municipal pasa de los mayores. Pregunté cuál era la lista de espera al Ayuntamiento, pero me dijeron que no tienen datos… Mal asunto.

Se lo comenté a un concejal de la oposición, porque me parecía una vergüenza, pero al pobre lo cesaron. Hace muchos años, allá por la prehistoria del PP en Madrid, hubo un jefe de estos polideportivos que era un sinvergüenza y hacía negocios raros. Álvarez del Manzano lo apuntó y en una San Silvestre me dijo: «Ese quiere ser concejal, pero conmigo nunca lo será».

Espero que este Ayuntamiento siga por la buena senda y mantenga precios razonables para los usuarios, vigile las listas de espera, controle los centros públicos de gestión privada y si hay algún listo lo eche. Los usuarios queremos buena gestión, sea pública o privada, buenos precios y que los sinvergüenzas se vayan a la porra. O los echen…