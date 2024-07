Vino de estrellato

La noticia dice que «Con 97 puntos y medalla de Platino en los Decanter World Wine Awards 2024, CULMEN 2019 suma un nuevo reconocimiento a su impecable expediente logrado hasta la fecha, en el que se cuentan distinciones como los 94 puntos otorgados por Tim Atkin, 93 puntos de Wine Spectator, 98 puntos de la Guía Gourmets, y el Premio Magnífico de la Guía Vivir el Vino 2024, que le reconoce como mejor vino tinto de España. Además CULMEN 2019 ha sido uno de los doce únicos vinos españoles seleccionados en the World’s Best Sommeliers’ Selection, cuyo panel de cata reunió a veinte sumilleres de restaurantes del listado de los World’s 50 Best Restaurants». Acumular galardones suele ser sinónimo de excelencia. además, para una bodega de una producción grande e internacional suele ser como vino excepcional una propuesta de altura. Tempranillo con Graciano para ganar acidez y finura, procedentes de parcela de varias décadas. Y como se produce en ocasiones, si hay elaboración de nivel, estupenda crianza, se alcanza lo pretendido. No otra cosa que fruta de ley, evocación al terruño y gustosa boca. De mucho equilibrio y longitud. Buenas noticias para el emergente panorama de nuestro vino. El reconocimiento internacional nos jerarquiza en el mapa, aunque sigamos siendo moderados en los precios de la calidad.

Bodegas: Lan

Vino: Culmen 2019

D.O.Ca: Rioja

Pvp: 49,95 euros

www.bodegaslan.com