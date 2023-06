PP y Vox se alían para gobernar en las grandes ciudades de Madrid

Los 179 municipios de Madrid constituyen hoy sus ayuntamientos, muchos de los cuales se tiñen de azul, después de que la izquierda los hubiera estado gobernando desde hace años. De las 24 localidades con más de 50.000 habitantes de la Comunidad, los populares gobernarán en solitario en 7, en 10 pactará con Vox, que podrá entrar en algunos de estos gobiernos municipales, mientras que también ha negociado acuerdos puntuales con Cs y con otras formaciones locales, como Pinto Avanza.

Por su parte, de los municipios de mayor población, el PSOE tan solo ha conseguido una mayoría absoluta que le permita gobernar en solitario, mientras que en otras cinco localidades más podrían mantener el gobierno con un pacto de las fuerzas de izquierdas, pese a no ser la formación más votada.

En algunas localidades, los acuerdos alcanzados entre los distintos grupos políticos se conocieron ayer, pero en la mayoría de ellas el resultado de la negociación se espera saber a lo largo del día de hoy, ya que se ha estado negociando hasta el último momento. Vox, de hecho, se ha convertido en la llave de muchos ayuntamientos, lo mismo que otras formaciones locales, un arma negociadora poderosa a la hora de obtener mayor influencia y representatividad en sus respectivos municipios. Hoy se espera que la presidenta Isabel Díaz Ayuso acuda a la constitución del Ayuntamiento de Madrid además de otras localidades, como Móstoles o bien Alcalá de Henares.

Madrid capital: Con 3.280.782 habitantes, será gobernada por José Luis Martínez- Almeida en solitario al logar una mayoría absoluta que le permitirá formar un Ejecutivo sin depender de ningún otro partido político.

Móstoles: En la segunda ciudad más grande de la Comunidad de Madrid (208.761 habitantes) el PP ha logrado desbancar al gobierno socialista de Noelia Posse al obtener 12 concejales, más que todo el bloque de izquierdas junto, que no suma la mayoría para gobernar. El candidato Popular, Manuel Bautista, cerró ayer un acuerdo con Vox, que ha obtenido tres concejales. Lo único que ha desvelado Bautista es que hablará «con todos», incluido con los del partido de Rocío Monasterio.

Alcalá de Henares: Judith Piquet se convertirá en la primera alcaldesa de la historia de Alcalá de Henares tras conseguir 11 concejales. Solo 2.000 votos separan a PP y a PSOE. En la tarde de ayer, el PP cerró un acuerdo de coalición con Vox, que obtuvo tres concejales el 28-M. Ese pacto les permitirá mantener la mayoría suficiente para gobernar en la ciudad complutense.

Fuenlabrada: La localidad del sur (189.891 habitantes) continuará siendo un feudo socialista con Francisco Javier Ayala como alcalde al repetir la mayoría absoluta que necesita para gobernar. Es regidor de esta localidad desde 2017.

Leganés: El futuro gobierno de Leganés (186.660 habitantes) se ha convertido en un ejercicio de aritmética. El popular Miguel Ángel Recuenco logró dar un vuelco a las urnas y obtener un resultado histórico al pasar de cuatro concejales en las elecciones pasadas a un total de nueve. Sin embargo, eso no le da la mayoría suficiente para gobernar, que se sitúa en 14 concejales. Si bien la izquierda no suma votos suficientes (13 concejales), el PP precisaría pactar con Vox (2 concejales) y Unión por Leganés (ULEG, con tres concejales). Pero que este último partido se sume a un pacto con la derecha no está claro. Tampoco con la izquierda, pese a que se ha convertido en la llave de la gobernabilidad. La formación liderada por Carlos Delgado ya ha puesto sus condiciones: ser él el alcalde de la localidad del sur, pese a haber obtenido solo tres concejales. El PSOE se niega a hacer alcalde al candidato independiente y ULEG amenaza con votarse a sí mismo si no hay acuerdo con las fuerzas de la izquierda. Si se mantuviera este escenario, gobernaría la lista más votada: la del popular Miguel Ángel Recuenco.

Getafe: Pese a que los populares han doblado su representación en el Consistorio de la localidad del sur, la socialista Sara Hernández, actual alcaldesa, podría mantenerse en el cargo si pacta con Podemos, que pierde dos ediles, y Más Madrid Compromiso por Getafe, que ha obtenido tres.

Alcorcón: El bloque de izquierdas (PSOE, Ganar Alcorcón y Más Madrid) podrá formar gobierno, pese a la victoria del PP en la localidad del sur (170.296 habitantes).

Torrejón de Ardoz: El PP ha revalidado con una mayoría absoluta más amplia incluso que en las pasadas elecciones su resultado electoral (21 concejales) en esta localidad (134.733), con lo que el candidato popular, Ignacio Vázquez, uno de los alcaldes más votados de España, podrá gobernar sin ningún tipo de yugo con un espectro político en el que el PSOE ha perdido representación, Podemos ha desaparecido y ha irrumpido en la escena política Más Madrid con un concejal.

Parla: Aunque los populares han ganado representación en Parla (130.557 habitantes), el PSOE revalidó su victoria y podrá gobernar con un pacto de izquierdas en el que participen Más Madrid y Podemos. El socialista Ramón Jurado seguirá manteniendo el bastón de mando una legislatura más.

Alcobendas: El PP fue la fuerza más votada el 28 de mayo y consigue 13 ediles, aunque se quedó a uno de la mayoría absoluta. Alcobendas-Ciudadanos, con un concejal, se convierte en la formación que tiene la llave de la mayoría. Rocío García se convertirá en la primera mujer alcaldesa de esta localidad (117.041 habitantes) ya que el bloque de izquierdas no suma votos suficientes.

Rivas-Vaciamadrid: El PP ganó las elecciones municipales del 28-M, por primera vez en la historia de la democracia en Rivas (96.690 habitantes), pero la izquierda sigue sumando mayoría para gobernar. La candidata del PP, Janette Novo, empató con la coalición IU-Más Madrid-Verdes Equo, mientras que el PSOE se convirtió en la tercera fuerza más votada.

Las Rozas: El candidato del PP por Las Rozas, José de la Uz, volverá a ser alcalde sin necesitad de pactar tras conseguir mayoría absoluta y una representación mayor que en las anteriores elecciones (18 concejales).

San Sebastián de los Reyes: Lucía Fernández será investida alcaldesa de San Sebastián de los Reyes (91.183 habitantes), aunque se queda a dos escaños de la mayoría absoluta. Podría pactar con Vox, pero el resultado de la negociación se ha mantenido en absoluto secreto. El PSOE ya ha dicho que se abstendrá para que el PP no dependa de Vox.

Pozuelo de Alarcón: El PP no necesitará ningún pacto en esta localidad (87.728 habitantes) ya que la amplia mayoría obtenida permitirá gobernar a Paloma Tejero en solitario.

Coslada: El PP ha ganado las elecciones del 28-M, al lograr 10 concejales frente a los 7 conseguidos por el PSOE, pero un pacto con Vox no sería suficiente para logar la alcaldía del municipio (80.596 habitantes). Aunque los socialistas han perdido un concejal, podría sumar sus siete escaños a los 4 de Más Madrid y los dos de Podemos para conseguir mayoría para gobernar.

Valdemoro: El PP ha sido la fuerza política que ha obtenido un respaldo mayoritario. David Conde ha conseguido 11 concejales. Ha pactado con Vox (4 concejales) para obtener la mayoría absoluta, que en este municipio de 79.100 habitantes, está fijada en 13 concejales.

Majadahonda: En esta localidad de 72.179 habitantes, el PP no necesitaría pactar al obtener una amplia mayoría absoluta. Lola Moreno será la alcaldesa.

Collado Villalba: El PP ha crecido en representación hasta obtener 10 concejales (cuatro más) frente a 7 del PSOE (uno más), mientras que Vox consigue 4 ediles (dos más), con lo que el PP podría gobernar con el apoyo de Vox en esta localidad de 64.263 habitantes.

Boadilla del Monte: En esta localidad de 62.627 habitantes, el PP no necesitaría pactar al obtener una amplia mayoría absoluta y ampliar su representación a 18 concejales.

Aranjuez: El PP fue el 28-M la fuerza ganadora tras conseguir nueve concejales, pero se queda a cuatro escaños de la mayoría absoluta, los mismos que ha conseguido Vox, con quien podría pactar en esta localidad de 52.762 habitantes.

Arganda del Rey: El PP se convirtió en la fuerza más votada, aunque empató en escaños con el PSOE. El resultado deja a Alberto Escribano a dos concejales de la mayoría absoluta en unas elecciones en la que la participación fue la más alta de los últimos 20 años. De ahí que se haya planteado un acuerdo con Vox, que ha obtenido 3 concejales. Escribano ya ha propuesto a la formación de Rocío Monasterio entrar en el gobierno de Arganda (57.556 habitantes) y un pacto en asuntos clave del mandato. Sin embargo, finalmente gobernará con mayoría simple.

Pinto: El PP de Salomón Aguado ganó las elecciones el pasado 28M y ha firmado un acuerdo con la formación independiente Pinto Avanza para que Salomón Aguado ser investido hoy alcalde.

La izquierda y, en concreto, el hasta ahora alcalde socialista, Diego Ortiz, también quiso negociar con la formación liderada por un ex edil del PP, Fernando González, pero ésta puso como condición dividir la alcaldía de tal manera que dos años gobernara un partido y los otros dos el otro. La propuesta fue rechazada de plano por el PSOE.

Según el acuerdo alcanzado ayer entre PP y Pinto Avanza, éstos asumirán la portavocía del Gobierno, la segunda tenencia de Alcaldía y las delegaciones de Seguridad, Deportes y de la empresa Aserpinto, además de la cuarta tenencia con Participación Ciudadana, Mayores, Igualdad y Salud Pública.

El acuerdo prevé la remunicipalización de los servicios de limpieza y recogida de basura, la incorporación de más agentes en la Policía Local y el compromiso de que las urgencias de Atención Primaria reabran antes del verano con un médico.

En materia de movilidad, se prevé crear un aparcamiento subterráneo en la zona centro y ambas formaciones se comprometen a ejecutar cuantas medidas sean necesarias para manifestar ante la Mancomunidad del Sur su negativa a ampliar el vertedero.

Colmenar Viejo: El candidato del PP será investido alcalde al ser su lista la más votada. Se queda a un escaño de la mayoría absoluta. Podría pactar con Vox, que ha conseguido tres concejales.

Tres Cantos: el alcalde, Jesús Moreno, gobernará en solitario con mayoría absoluta.