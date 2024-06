Vox critica que las calles de Madrid se conviertan "en una película porno" en el Orgullo

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha subrayado que Madrid celebrará el Orgullo LGTBI "porque hay razones" y aunque "a Vox le moleste que haya personas con otra orientación" distinta a la heterosexual, mientras que la concejala de Vox Carla Toscano ha acusado al PP de "amparar que ciertas calles y barrios se conviertan en un auténtico espectáculo de película porno".

Tras escuchar la "bochornosa" intervención de Toscano en la comisión del ramo, Fernández ha asegurado que hay "muchos motivos para celebrar el Orgullo", entre ellos "que en muchos países aún se criminaliza la homosexualidad, ya sea con multas, castigos físicos, penas de cárcel o incluso con la muerte, como en el caso de once naciones".

"A usted claro que le molesta que otras personas tengamos otra tendencia sexual. Se lo digo así de claro, le molesta", se ha encarado Fernández con Toscano. "Yo no comparto el Orgullo de la izquierda ni que me colectivicen, pero tampoco me van a meter en un armario como pretende usted (a la concejala de Vox)", ha lanzado.

Fernández ha descrito Madrid como la "ciudad de la libertad, la Comunidad de la libertad". "Por eso todos quieren venir a Madrid y eso lo mantendremos con Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. Hace un año los madrileños nos dieron la mayoría suficiente para no tener que depender ni de usted ni de la izquierda y esa es la suerte que tenemos los madrileños", ha replicado el delegado.

Carla Toscano ha llevado a la comisión del ramo la compra por parte de la Comunidad de Madrid de miles de preservativos y lubricante por más de 220.000 euros para dar respuesta al fenómeno Chemsex, lo que le ha llevado a preguntarse, con el Orgullo como telón de fondo, "por qué hay que celebrar una orientación sexual en concreto". "¿Por qué? Las personas heterosexuales no celebramos el orgullo heterosexual", ha argumentado.

También se ha planteado la edil de Vox "si es oportuno que se gaste el dinero de los ciudadanos en las prácticas sexuales de terceros", en relación a la compra regional de preservativos. Todo ello tras apuntar a la "hipersexualización de la sociedad" mientras que las administraciones "siguen fomentando conductas sexuales de riesgo para luego dar condones y lubricantes".

"Película porno"

Toscano ha preguntado por el sentido de la compra pública de lubricantes. "Ustedes (al PP) siguen en la línea de ancha es Castilla, que los ciudadanos ya pagarán. Ustedes promocionan una fiesta y la exaltación de una orientación sexual, me da igual cuál sea, porque es absurdo. Si fuera al revés dirían que es discriminación", ha criticado.

"Ustedes amparan que ciertas calles y barrios de Madrid se conviertan en un auténtico espectáculo de película porno. Ustedes quieren ser los más progres, los más pro LGTBI y han dado una partida de más de 600.000 euros para la celebración del Orgullo, para que gestione este evento una empresa privada, sin concurso público", ha declarado Toscano. La edil ha criticado que el Gobierno municipal esté "tan entregado a la agenda de la izquierda y al lobby LGTBI", ha criticado.

En cuanto a la compra de preservativos, el delegado ha contestado que "lo que ha hecho la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid es un plan de acción creado para la prevención y control del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, que a lo largo del año pasado afectaron a más de 9.000 madrileños", razón por la que ha pedido a Toscano que "no sea frívola".

"Estaremos con el Orgullo"

"Nosotros claro que vamos a estar con el Orgullo, pero más después de lo que usted ha dicho de prácticas sexuales propias de homosexuales (en relación al 'chemsex'). Es que lo hacen también los heterosexuales. Es que usted misma justifica el por qué tiene que haber Orgullo", ha replicado el delegado.

Siguiendo con la compra de preservativos, Fernández ha preguntado a la concejala de Vox si "está en contra de un plan sanitario de la Comunidad de Madrid". "Dígalo bien alto y diga las razones por las que no quiere que se celebre el Orgullo. Usted es la mayor justificación para que exista Pedro Sánchez", ha concluido.