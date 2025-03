Ni Wallapop ni Vinted: esta es la marca de moda que revolucionará la ropa de segunda mano en Madrid

El mundo de la moda se está volcando en la sostenibilidad y la oportunidad de reutilizar prendas, ante el auge de los productos de segunda mano y la moda vintage. Ante este protagonismo, las grandes cadenas de ropa se han tenido que sumar a esta iniciativa, entre las que se une Primark al incluir un nuevo servicio en las tiendas de Madrid.

La empresa irlandesa llegó a la capital de España en 2015 con la apertura de su gran tienda en la calle Gran Vía. Desde entonces, ha presentado diversas ideas de nuevas aperturas que aportarán más de 100 millones de euros al mercado. Ahora, la marca de moda vuelve a innovar en España con un nuevo servicio que pretende dar una nueva vida a las prendas de sus clientes.

Reutilización de prendas en Primark llega a Madrid

Se trata de una iniciativa que busca promover la reutilización de prendas y reducción de residuos. A través de un comunicado, Primark ha hecho oficial la incorporación de talleres de reparación en sus tiendas de la capital. De esta manera, sus clientes podrán aprender consejos de costura y conocer como cambiar botones, arreglar cremalleras y mucho más. Asimismo, cada interesado contará con un estuche de costura y un folleto con instrucciones para aplicarlas desde casa.

La empresa irlandesa ha pensado en todo y por ello también ha incorporado unos tutoriales de costura a través de la página web 'Love It For Longer' y sus redes sociales, para todo aquel que no pueda asistir presencialmente. Una forma fácil y sencilla con la que aprender a reparar tus prendas más antiguas y prepararlas para una segunda oportunidad.

Con su éxito en otros países como Francia, Italia, Reino Unido e Irlanda, la empresa tiene como objetivo extenderla por todo el territorio español y llegar a ciudades como Málaga, Barcelona, Sevilla, Valencia o Zaragoza.

Recogida de ropa por vales en Zara, Mango, H&M o Primark

Diferentes marcas se sumaron a la moda circular y sostenible buscando diferentes alternativas con las que alargar la vida de las prendas. Algunas como Zara, Mango, Desigual o Primark tienen puntos de recogida de ropa en sus establecimientos, en los que sus clientes pueden depositar esas prendas que ya no usan. Ahora, Primark ha ampliado su servicio, incluyendo ropa, calzado, accesorios y textiles del hogar.

Al igual que otras marcas, todo lo recaudado lo destinan a diferentes organizaciones, en este caso a Unicef y su apoyo a la educación, sanidad y agua potable para los niños más necesitados. A cambio de esta aportación, las marcas ayudan a sus clientes beneficiándoles con vales descuento que pueden utilizar en sus establecimientos.

Mango . Ofrece un 20% de descuento en futuras compras, a cambio de ropa usada. La condición es que esas prendas sean de Mango y adquirir una nueva prenda.

. Ofrece un 20% de descuento en futuras compras, a cambio de ropa usada. La condición es que esas prendas sean de Mango y adquirir una nueva prenda. H&M. Puedes entregar en las tiendas físicas una bolsa con un mínimo de 5 prendas, sin importar la marca y el estado. A cambio, recibirás un cupón de descuento del 15% para la compra de 3 nuevas prendas de la marca.