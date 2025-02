15 compras de Zara, Mango o Sfera para introducir el rosa pastel en tu armario antes de primavera

La Semana de la Moda ha dictado sentencia. Desde lo más llevado en la ciudad de Copenhague hasta Nueva York, sin olvidarnos de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, nos han dado la bienvenida con las tendencias de otoño e invierno 2025. Un sinfín de propuestas que ahora mismo está siguiendo en la Milan Fashion Week que tienen que ver con los escotes más top de la temporada, los patrones más comunes o los colores que más se llevan. Porque, tras proclamarse el Mocha Mousse como la tonalidad más vista de estos meses, ahora se han hecho un hueco otras más suaves, pasteles o románticas que triunfarán en primavera y verano.

Nosotras no hemos quitado el ojo a cada una de las colecciones de Otoño-Invierno 2025 de las maisons, en las que hemos sacado la conclusión que el rosa pastel (o también llamado empolvado) también será tendencia. Un color sutil, delicado y favorecedor para cualquier persona que se ha posicionado como uno de los más deseados por los amantes de la moda, así como una alternativa que no puede encajar mejor en los meses más cálidos. Es más, lo veremos en todas las piezas: tanto en prendas de vestir (como vestidos o faldas, entre otras opciones) como en calzados y accesorios. De la misma manera que hemos visto en la Haute Coutue 2025 de Chanel en París con abrigos de tweed, en el desfile de Carolina Herrera en Nueva York con vestidos con flores en 3D o en la colección de Juan Vidal en Madrid es Moda con piezas fluidas y con transparencias. No cabe duda de que, seas fan o no del rosa pastel, es una apuesta de lo más alegre, divertida y con capacidad de suavizar las facciones que todas necesitamos en nuestro fondo de armario tanto para el entretiempo como en las altas temperaturas. Representa ternura y amor, dos sentimientos que están presentes en el estilo coquette, estética que regresa de nuevo a nuestros looks.

Compras en rosa pastel en Zara, Mango y Sfera

Hace aproximadamente dos años que vivimos la fiebre del barbiecore con el estreno de la película protagonizada por Margot Robbie. Desde entonces, comenzamos a llenar todo nuestro vestidor de ítems de un rosa conocido como pinkie o, como muchos lo llamamos, el 'rosa Barbie'. No obstante, ahora esta tonalidad se ha rebajado hasta llegar a ser pastel, así como suave, tanto sobre las pasarelas como en los looks de invitada en la Semana de la Moda. Y, como anteriormente hemos confirmado, es el color de la temporada y nos hemos encargado de buscar en las marcas españolas (como Zara, Mango o Sfera) las prendas de vestir, accesorios y calzados con los que podrás introducirte a esta tendencia.

Top de tirantes, de Zara (7 euros)

Top de tirantes. Zara

Vestido fruncido, de Zara (36 euros)

Vestido fruncido. Zara

Abrigo de corte masculino, de Zara (149 euros)

Abrigo de corte masculino. Zara

Blusa con puntilla, de Zara (28 euros)

Blusa con puntilla. Zara

Bailarinas satinadas, de Zara (26 euros)

Bailarinas satinados. Zara

Camisa de rayas, de Zara (23 euros)

Camisa de rayas. Zara

Top de escote barco, de Zara (20 euros)

Top de escote barco. Zara

Falda asimétrica, de Mango (rebajada a 13 euros)

Falda asimétrica. Mango

Jersey de punto, de Mango (30 euros)

Jersey de punto. Mango

Chaqueta de tweed, de Mango (40 euros)

Chaqueta de tweed. Mango

Americana entallada, de Mango (50 euros)

Americana entallada. Mango

Pantalones de vestir, de Mango (36 euros)

Pantalones de vestir. Mango

Vestido coquette, de Sfera (46 euros)

Vestido coquette. Sfera

Vaqueros rectos, de Sfera (30 euros)

Vaqueros rectos. Sfera

Gabardina con bordados florales, de Sfera (70 euros)

Gabardina con bordados florales. Sfera

Tras saciar el Mocha Mousse, en los próximos meses volveremos a dar vida a nuestro fondo de armario con tonalidades más alegres y suaves a través del rosa pastel o el mantequilla. Y si lo dice la Semana de la Moda, tendremos que llevarlo a la práctica cuanto antes.