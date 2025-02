Nos vamos directas al Primark de Gran Vía a por los jeans anchos de 20 euros de la nueva colección de Paula Echevarría

Todo lo que toca Paula Echevarría en términos de moda es un éxito. Desde su blog hace años en una revista de moda, a sus colecciones con Primark. Y ahora acaba de salir a la venta una nueva. La nueva colección, la primera de este recién estrenado 2025, Primark presents Paula Echevarría, con piezas de estilo clásico 'preppy' con prendas de más inspiración 'boho'. Estas dos tendencias, aparentemente opuestas, se fusionan a la perfección, el resultado: una propuesta primaveral capaz de adaptarse a cualquier ocasión, ya sea para un día en la oficina o una tarde de paseo bajo el sol para esta primavera, pero que nosotras queremos estrenar ya de ya.

Y nosotras nos vamos directas al Primark de Gran Vía de Madrid para hacernos con los vaqueros anchos que no pueden ser más tendencia, y además solo cuesta 20 euros. La colección Primark presents Paula Echevarría cuenta con más de 100 prendas una selección de prendas, accesorios y calzado, y sus precios, como siempre accesibles y democráticos. Las prendas y accesorios de esta nueva colección oscilan entre 3 € y 36 € en una extensa variedad de opciones para todos los estilos y presupuestos. Y lo bueno es que estos jeans ya los podemos estrenar en febrero con nuestros looks de invierno. ¿Qué tienen de especial este tipo de pantalones que todas hemos quedado prendadas de ellos? No hay ningún truco, se trata de un pantalón que, por su diseño, se ajusta a la perfección a la cintura y a la cadera. Lo característico es que es de pernera ancha, por lo que cae hacia abajo hasta los pies con cierta campana, creando un efecto muy bonito y favorecedor.

La nueva colección de Paula Echevarría para Primark. Cortesía

Vaqueros de pernera ancha de Paula Echevarría (20 euros)

Jeans anchos. Primark

Con todo esto, este tipo de pantalón 'wide leg' es un imprescindible este invierno 2025 en nuestro armario. Lo mejor es que podemos llevarlo tanto para el trabajo como para ocasiones más especiales, dependiendo de las demás prendas y accesorios que llevemos. Los pantalones vaqueros anchos, que destacan por su fit holgado y su tiro a la cadera, se erigen ya como los jeans más tendencia de este invierno 2025.