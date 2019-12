Jennifer Morgan: “El Acuerdo de París sigue latiendo, pero de forma muy floja”

Jennifer Morgan, directora de Greenpeace Internacional explicó en el pleno de la COP25 que, tras asistir durante 25 años a las cumbres del clima, "nunca había visto una brecha entre lo que sucede dentro de estas paredes y fuera, es una brecha enorme. Llevo un cuarto de siglo viniendo a las cumbres para pedir a los políticos que actúen, pero no están escuchando. Ahora estamos en un momento diferente. La repercusión se escucha en todas partes cada vez más fuerte. Los jóvenes están concienciados como nunca”.

Morgan destacó que “las soluciones son asequibles y están delante de nosotros. Pero, ¿dónde están los políticos? Estoy enfadada, harta escuchar a políticos cosas que no pueden hacer, sobre todo cuando la cosa es tan sencilla, estar a la altura de lo que llevan años avisando los científicos. ¿Por qué no sacan los cerebros de la sociedad para desarrollar políticas para afrontar la deforestación? ¿Por qué no convierten en leyes la emergencia climática?” en la que estamos inmersos. La activista medioambiental hizo hincapié en la necesidad de no superar ese límite de 1,5ºC, y preguntó “por qué no se frena la deforestación de los bancos”.

A continuación, la directora de Greenpeace a nivel internacional pidió a los líderes que “dejen de escuchar a las corporaciones de carbono que están en torno a este edificio y escuchen a los niños de todo el mundo, Asegúrense de que los principales emisores de carbono paguen por las consecuencias de sus actos. Se están perdiendo vidas”. En este sentido, les pidió que "actúen como Greta les ha pedido. No lo están haciendo y eso es incomprensible.

Tras afirmar que “la industria de los hidrocarburos corrompen a todo el mundo y que llevan la belleza del planeta a la devastación”, Morgan quiso mandar un mensaje de esperanza. “No la he perdido porque creo en la humanidad. Paremos las cosas aquí y ahora. Podemos hacerlo. Esta COP puede mandar una señal de cambio. Podría haber una decisión que use la ciencia como capitán y declare la emergencia climática. Líderes han venido con objetivos firmes, vengan y comprométanse a objetivos más ambiciosos -que llevar- a Glasgow. Pongan al planeta y a la gente en el centro de sus intereses”. La ecologista de Greenpeace concluyó con una frase que lo dice todo: “El Acuerdo de París sigue latiendo, pero de forma muy floja. Por favor, no abandonen” la lucha contra el cambio climático.