Coronavirus: ¿Puedo pasear a mi perro?

Los propietarios de animales de compañía están desconcertados. ¿Podemos sacarlos a la calle o no? No hay motivo para la alarma, pero eso sí, cumpliendo unas normas muy estrictas. Los perros necesitan hacer sus necesidades fisiológicas como mínimo dos o tres veces al día, por lo que la preocupación entre los propietarios cada vez es mayor. Muchos han optado por las horas intempestivas para no tener ningún problema, pero lo cierto es que es aconsejable mantener las rutinas.

Desde la asociación de veterinarios clínicos, AEVET, y el colegio de Veterinarios de Madrid, dan seis pautas muy concretas: primero llevar a los perros atados en todo momento, además de minimizar el tiempo de permanencia en vía pública a lo estrictamente imprescindible. Una vez que salgamos con ellos a la vía pública hay que “mantener la distancia de seguridad con los propietarios de otros perros”.

Lo mejor es dar los escuetos paseos en solitario, en ningún caso ir a un parque de perros donde haya varios, así como evitar grupos de personas.

También piden solidaridad a los propietarios no acumulando medicamentos ni alimentos, y recuerdan que los centros veterinarios estarán disponibles para atender a las mascotas que lo requieran, siempre con cita previa.

Según Fernando Simón, el aislamiento es para las personas contagiadas y las cuarentenas para las personas sanas, pero poco o nada dice de la necesidad de pasear a las mascotas. Los profesionales de la salud animal insisten en que ni perros ni gatos son portadores del virus, ni lo sufren, ni pueden contagiar a nadie.

El problema es que para salir a la calle necesitan de un humano que los lleve, por lo que las recomendaciones son las mismas que para las personas. Pisar lo menos posible la calle, nunca ir a sitios concurridos o no acercarnos a menos de un metro de otra persona. En nuestro país cada Comunidad autónoma tiene sus propios protocolos de actuación, por lo que cada autonomía deberá decidir si las personas confinadas en casa por coronavirus y que tengan animales, pueden salir a la calle para pasearles y en qué condiciones.

Si estamos contagiados, lo ideal sería dejar el animal a cargo de una persona no afectada por el Covid-19. Y si no estamos, debemos procurar pasearlos lo mínimo posible, ya vendrán tiempos mejores de juegos y carreras. Además, desde la Real Sociedad Canina de España (RSCE) han pedido no poner mascarillas a los animales como medida de protección ya que no sirven para nada.

Además donde se han establecido normas de confinamiento, los propietarios de mascotas aún deben ser más restrictivos a la hora de los paseos. sacarlos mejor dos veces que tres al día, y solamente el tiempo necesario para sus necesidades fisiológicas. Esta es la mejor manera de protegernos nosotros y a nuestros perros.

Los gatos, como pueden prescindir de los paseos, mejor que ni pisen las calles.

