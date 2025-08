Club Med Serre Chevalier, en las montañas está el turismo de lujo del futuro

El clima cambia y con él lo hacen las tendencias, los gustos y las preferencias. En la industria del turismo, tradicionalmente marcada por las estaciones, el impacto climático se ha vuelto un factor determinante a la hora de diseñar la oferta para un viajero que busca huir del bochornoso verano y es cada vez más consciente del impacto de sus decisiones. En este nuevo contexto, las montañas se perfilan como una alternativa ideal donde el bienestar toma protagonismo y el lujo sostenible no pasa desapercibido., el renovado resort alpino de la marca francesa de hoteles Todo Incluido Premium, se convierte en uno de los pioneros en ofrecer una experiencia estival única, con una transformación integral de altura que rinde homenaje al paisaje y a unas vacaciones activas, responsables y en conexión con la naturaleza.

Situado en pleno corazón del macizo de Écrins, a 1.400 metros de altitud y rodeado de bosques de alerces, este icónico resort francés abre sus puertas durante este verano para demostrar que el turismo del futuro está en los Alpes franceses, con una propuesta que va más allá del huir del calor, si no también como una inmersión en la montaña como estilo de vida, con deporte, gastronomía local, sostenibilidad y bienestar como pilares de una experiencia de lujo contemporáneo.

Club Med es la marca visionaria que desde su creación apostó por un formato en el que no muchos creían: el «Todo Incluido Premium». Hoy cumple 75º aniversario en las montañas y anuncia su expansión en todo el mundo, destacando el sello que han dejado durante tantos años.

Fondue Club Med Serre Chevalier Club Med

Un motor en Los Alpes

El rediseño de Club Med Serre Chevalier no se limita a su infraestructura ecológica o al uso de energías renovables. Una de las apuestas más destacadas del resort es su compromiso con el desarrollo económico local y un apoyo al talento profesional. ¿Qué sería de la economía local sin la cadena? A los cientos de empleos dependen del hotel, se añaden los colaboradores y proveedores terciarios, quienes también son beneficiarios del hotel. Con la apertura del resort durante los meses de verano, se espera desestacionalizar el turismo en el resort que dependía del invierno.

La oferta gastronómica prioriza los productos de proximidad y recetas que reinterpretan la tradición alpina. Han logrado hacer que la fondue tenga sentido en cada momento del año. Desde quesos artesanales hasta mieles de montaña, el resort trabaja con productos frescos que tiene a lado para garantizar frescura y trazabilidad, al tiempo que dinamiza la economía de la región.

Otra forma de apoyar el entorno inmediato, son las visitas a pueblos aledaños como Briançon o el parque nacional de los Écrins, Patrimonio Mundial por la UNESCO. Esta conexión con la cultura y la historia local añade una dimensión enriquecedora a la estancia, permitiendo que el turismo beneficie directamente a la comunidad protagonista.

A través del programa Happy to Care, Club Med establece prácticas sostenibles y responsables en todas las fases operativas del resort, desde la construcción hasta la gestión diaria. Esto incluye la reducción del uso de plásticos de un solo uso, el reciclaje activo, la eficiencia energética y un consumo responsable de recursos. Si bien esto ya es un gran alivio para el medio ambiente, desde la marca les gusta reconocer que «aún hay mucho camino por delante».

Briançon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Pexels

El deporte vacacional

Entre otros de los rasgos del viajero del futuro está también el bienestar y el deporte. Hoy, el ejercicio y las vacaciones no son incompatibles, al contrario, son una nueva forma de cuidarse y conectar con otros viajeros y el entorno, sin dejar de disfrutar. Con elpone al alcance de sus huéspedes una amplia gama de actividades al aire libre: desde ciclismo de montaña en los míticos puertos del Tour de Francia hasta senderismo panorámico, rafting, escalada y kayak, todo incluido en la estancia, con equipamiento profesional y guías especializados. Para quienes prefieren el descanso y la introspección, el resort ofrece sesiones de yoga al aire libre dentro del programa, así como el exclusivo Spa by Payot, donde relajarse se convierte en un verdadero ritual de bienestar.

El Kids Club acoge a niños desde los 4 meses hasta los 17 años con actividades lúdicas, educativas y deportivas adaptadas a cada edad, siempre bajo la supervisión de un equipo altamente cualificado. Además, durante la temporada de verano, los menores de hasta 6 años se alojan gratis, haciendo de esta experiencia una opción ideal para las familias que buscan calidad, seguridad y comodidad. Lejos del calor extremo y del turismo masivo, la montaña ofrece un entorno sereno, activo y revitalizante: el nuevo lujo de reconectar con uno mismo y con la naturaleza.

Habitaciones en Club Med Serre Chevalier Club Med

En el año de su 75º aniversario, Club Med no solo celebra su longevidad, sino su capacidad para haber imaginado el turismo antes de que el mundo supiera hacia dónde quería ir. Lo que un día fue una osadía, hoy es una referencia que marca la diferencia. Club Med es mucho más que la estancia: es parte de la vida y formación tanto de su equipo como de sus clientes retornantes. El talento interno se cultiva y se expande sin límites geográficos ni profesionales, mientras que los clientes, pueden aprender más de diversas actividades y deportes diferentes cada temporada.

La rotación de colaboradores forma parte enriquecedora de la marca, un cocinero puede convertirse en bailarín, un recepcionista en coordinador artístico, y quien empieza su camino entre montañas puede, si lo desea, acabar su temporada bajo las palmeras de Bali. Este dinamismo forma parte de su ADN: la apuesta por las personas, incluso en los momentos más inciertos, como lo fue la pandemia, cuando el grupo priorizó conservar a su equipo, formarlo y prepararlo para volver con más fuerza.

Y desde esa altura, Club Med Serre Chevalier se consolida como el símbolo de una nueva era del turismo, donde el turista abre la mente para vivir un verano alpino. Resorts como Valmorel, La Rosière o Arcs Panorama comparten esta visión: ofrecer alternativas frescas, activas y sostenibles frente al calor extremo y el turismo de masas. Aquí, el bienestar no es un extra, es el punto de partida. Para la marca, ya no se trata solo de elegir montaña, mar o naturaleza, sino de elegir una comunidad. Porque el futuro del turismo no se encuentra en lo más alto del ranking, sino en lo más profundo de nuestra forma de viajar.