Cuaderno sin papel y «e-reader»

Para acabar de una vez con la impresión en papel de documentos y con los cuadernos tradicionales hacen falta herramientas electrónicas que repliquen la funcionalidad y la creatividad que permite un lápiz y un folio en blanco. La segunda generación del cuaderno de tinta electrónica reMarkable supone la aproximación más realista y práctica al papel tradicional. A diferencia de leer y trabajar en un iPad o cualquier Tablet, la tinta electrónica no fatiga la vista. Permite tomar notas sobre cualquier documento en pdf, digitaliza todos nuestros escritos, ideas y diseños, es ultradelgada (4,7 mm) y muy sensible a nuestro tipo de escritura, los trazos, etc. Respecto a la versión anterior ha extendido la duración de la batería, que alcanza las dos semanas y tiene accesorios magnéticos, como el bolígrafo inteligente y la funda, que se adhieren al lateral para no perderlos. Por supuesto, permite leer libros electrónicos y navegar por Internet, sólo que tomando notas sobre las propias webs para anotar cualquier dato que nos parezca interesante. Está en preventa por 399 en oferta especial con todos los accesorios.

