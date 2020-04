Los perros de médicos o policías se libran del coronavirus en residencias gratuitas

Numerosos perros de médicos, enfermeras, personal sanitario o miembros de las Fuerzas de Seguridad viven ajenos al coronavirus gracias al trabajo de una treintena de residencias caninas asociadas a Ascelcre que los cuidan en sus instalaciones de forma gratuita.

Las jornadas interminables del personal sanitario y de las diferentes policías en su lucha contra el coronavirus no les permiten cuidar de sus mascotas cuando llegan, si llegan, a sus casas extasiados. Es imposible una atención adecuada, por lo que Ascelcre, Asociación de Centros Legales de Cría y Cuidado Responsable se ha puesto manos a la obra y sus asociados han abierto sus instalaciones de forma altruista a estos perros.

“Lo estamos haciendo por dos vías, una a nivel particular y otra con un acuerdo con Vetersalud, franquicia de clínicas veterinarias”, indica Encarni Meruelo a LA RAZÓN.

Es una actuación para “tener perros de personas infectadas o de personal sanitario y de las Fuerzas de Seguridad. Cuando alguien nos llama lo ponemos en contacto con algún centro de su zona que preste este servicio, y ya ellos lo gestionan”.

Aunque en España hay muchos centros caninos o aplicaciones que unen a propietarios de perros con cuidadores, en estos momentos de pandemia no todos pueden trabajar, “en la actualidad solo los centros que tenemos todo legalizado somos los únicos que podemos trabajar”.

Ascelcre es una asociación que llevas años luchando contra los “piratas” en el sector por lo que fueron los elegidos por Vetersalud, cuando surgió la necesidad de buscar residencias caninas para animales de personas contagiadas por el coronavirus.

“Desde Vetersalud se pusieron en contacto con nosotros porque había clientes que se encontraban en esa situación y buscaban centros para alojar a sus perros”, matiza Meruelo.

Gracias a que tienen clínicas asociadas en diferentes provincias pueden ofrecer este servicio prácticamente por toda la geografía española. En algunas zonas han recibido más peticiones que en otras, pero en todas han cubierto las necesidades de médicos, enfermeras, personal sanitario, policías, guardia civil o personas infectadas.

Es el caso de Coruña, donde en el centro Montegatto tienen en estos momento 16 perros de forma totalmente gratuita de sanitarios o policías, en concreto cinco de médicos, cuatro de personal sanitario, cinco de miembros de las Fuerzas de Seguridad y dos de enfermeras, colectivo este último del que ha llegado a tener hasta ocho canes.

En las dependencias de la residencia Vinyacan, en Gerona dos perros corretean ajenos a la vidas que sus dueños intentan salvar todos los días.

En Happy Can, Madrid, donde el coronavirus ha impactado de forma más virulenta, tienen perros de trabajadores sanitarios, así como uno de un enfermo del covid-19 y tres de personas que han fallecido que “de momento los están manteniendo en instalaciones y después o bien se hacen cargo familiares o pasarán a adopción”, matizan desde el centro.

En la mayoría de los casos, estos hoteles caninos hacen el servicio gratuito para el personal sanitario y las Fuerzas de Seguridad y cobran un precio simbólico a los enfermos de coronavirus para cubrir la alimentación.

Por ejemplo, en el centro canino Las Damas, en Burgos, están cuidando de Fanny por cuatro euros al día. “Su dueño por desgracia tiene covid-19. Nos llamó porque la quería dar en adopción debido a que no podía atenderla adecuadamente al estar contagiado. Nosotros le dimos la posibilidad de cuidarla a cambio solo de cubrir los gastos, cuatro euros al día, el tiempo que fuese necesario Al día siguiente se la recogimos con nuestra furgoneta homologada siguiendo todos los protocolos de seguridad y en cuanto llegó a nuestras instalaciones la bañamos. Su dueño ya está mejor, no ha tenido que ser ingresado, y espera con impaciencia su total recuperación para poder estar con Fanny”, relatan a LA RAZÓN.

Desde El Bosque en Coruña, relatan que “tenemos la oferta gratis para personal sanitario, por ahora nos han contactado varios sanitarios infectados pero por el momento se los cuidan familiares”.

En la residencia La Torre Canina de Asturias, cuidan de sus perros gratis para personal sanitario y enfermos de coronavirus y a mitad de precio a quien quiera llevar a sus perros mientras dure el estado de alarma.

En Pet Camp, Madrid, donde también hay varios perros correteando de estos sectores, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado les hacen un 15% de descuento y para los sanitarios el servicio es gratuito.

En Granja La Luna, también en Madrid, hacen un descuento sobre el precio habitual a todos los afectados por el covid-19.

En el caso de Dog Garden de Zaragoza solo cobra 5 euros noche a todo aquel que esté relacionado con el coronavirus.

Pero no solo residencias realizan esta labor. También centros de cría son solidarios. En Torkental, Cataluña, han recogido un caniche de una persona infectada. “Yo estoy cuidando una caniche de una señora ingresada en Vendrell por el coronavirus, pero no soy residencia. Lo hago porque ella me la compró hace 5 años y su nuera no quiere que la perrita entre en su casa por miedo a que les contagie. No cobro nada, la iban a dar en adopción y la dueña ya está sufriendo la pobre como para quedarse sin perrita”, matizan desde Torkental.

10.000 euros de Vetersalud

La franquicia de clínicas Vetersalud ha librado un fondo de 10.000€ para ayudar a aquellas familias que tuvieran coronavirus y no tuvieran con quién dejar al perro. Con este fondo se paga la residencia a un precio simbólico que han conveniado son los centros.

Por el momento han cubierto el alojamiento de perros en cinco casos en diferentes comunidades autónomas, como Cataluña, Madrid, Valencia o Andalucía, pero han recibido un centenar de llamadas pidiendo ayuda.

“Mucha gente nos llama con un montón de dudas que vamos solucionando. En muchas ocasiones con nuestra ayuda el perro se puede quedar con familiares. La gente tiene miedo, pero, como veterinarios, les explicamos que no hay riesgo, que el perro se lo puede quedar un familiar, que lo único que tiene que hacer es lavarlo, y así se solucionan diferentes situaciones”, matizan desde Vetersalud.

<br/>

Desde la franquicia ofrecen quince días gratuitos de las mascotas en el centro elegido, pero si la situación dura más tiempo, los plazos de ayuda se alargan.

La campaña, para la que han firmado el acuerdo con Alcescre, es exclusivamente para gente contagiada que no tengan donde dejar el perro.

La mayoría de la gente contacta con Vetersalud cuando le diagnostican el coronavirus, antes de saber si va a ingresar o no. Para hacer la selección siguen un protocolo de actuación. Primero reciben el email, generalmente de familiares de gente contagiada, y se ponen en contacto. Les preguntan a ver en qué situación están y tienen que mandan un protocolo rellenado con la solicitud. Una vez con todos los datos, desde la clínica ven el caso y si está enfermo y sin ayuda se quedan con el animal y lo trasladan a alguna residencia de Alcescre.

Los cinco perros en los que han tenido que actuar son de gente hospitalizada que no tenía familiares cercanos, en ninguno de ellos había otra posibilidad de cuidarlo.

Centros participantes en la iniciativa: