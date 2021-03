Álvaro Rodríguez, director de The Climate Reality Project España: «Lo que hagas hoy determinará el futuro de tus hijos»

Javier y Carlos Bardem, la eurodiputada Jytte Guteland y los Scouts de España son algunos de los premiados de la tercera edición de los Climate Leaders Awards, celebrada en Madrid el pasado miércoles. Estos galardones los impulsa The Climate Reality Project, la iniciativa creada por Al Gore –exvicepresidente de Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz– que lucha por frenar el cambio climático. En España, esta ONG cuenta con casi 350 representantes coordinados por Álvaro Rodríguez. A través de distintos encuentros, estos «líderes climáticos» formados personalmente por Gore, ayudan a explicar en qué consiste y por qué urge actuar para detener el cambio climático.

–¿A qué se dedica un «líder climático»?

–Vamos a escuelas, universidades, empresas del IBEX 35 o, incluso, comunidades de vecinos a explicar las cosas.

–¿Qué cosas?

–Filomena, la borrasca Gloria engullendo el delta del Ebro, sequías, incendios… La gente ya sabe lo que está pasando. Nosotros lesayudamosa unir los puntos con datos científicos.

–¿Y con qué líneas los unen?

–Por ejemplo, explicando que la sociedad quema combustibles fósiles produciendo una enorme emisión de dióxido de carbono que, a su vez, provoca un exceso de temperatura o calentamiento global que trae como consecuencia el cambio climático. Y que nos quedan 10 años para hacer algo. En realidad... no contamos nada que los científicos no lleven 40 años contando.

–¿Qué cara ponen en el IBEX cuando les pedís acción?

–Serán lo que sean, pero, son ciudadanos del planeta Tierra. Hay algo que siempre digo cuando doy una charla: «Ve a tu casa y mira a tus hijos a los ojos. Lo que hagas hoy determinará su futuro». También animo a pensar en qué pregunta nos van a formular dentro de 20 años: «¿Por qué no actuasteis sabiendo que podíais hacerlo?» o, mejor, «¿cómo fuisteis capaces de uniros para cambiarlo todo?» Al final, el señor CEO también se cuestiona qué capacidad tiene para mejorar el mundo.

–¿Y qué podemos hacer los «no CEOs»?

–Depende de la parte que juegue cada uno. Si eres alcalde, ¿te has preocupado porque las viviendas viviendas de tu municipio sean más eficientes o por mejorar el sistema de residuos? ¿Reciclas? En tu casa, ¿podrías instalar placas solares, bombillas LED o un toldo para no poner el aire acondicionado en verano? ¿Realmente necesitas un coche? ¿Por qué ir a las Seychelles cuando no conoces el nacimiento del río Mundo? Como diría Spiderman, piensa en tu poder y en tu responsabilidad. Esto solo se solucionará si 7 billones de personas hacen algo. –Precisamente, de eso van los Climate Leaders Awards... –Pues sí. Desde hace ya 3 años un panel de expertos elige quiénes son las personas y entidades que más han destacado en la lucha contra el cambio climático. La parte buena es que cada vez es más difícil decidirlo.

–¿Por qué estos ganadores?

–Carlos y Javier Bardem por protagonizar «Santuario», un documental que confronta con la realidad. Jytte Guteland por ser la parlamentaria europea que ha presentado, defendido y conseguido que se apruebe que el objetivo de reducción de emisiones no sea el que nos viene bien, sino el que los científicos pedían: el 60% para 2030. Fernando Valladares, investigador del CSIC, porque nadie ha hecho más por divulgar lo que está sucediendo.

–¿Y los Scouts?

–¿Quienes llevan el amor por la natura en su ADN desde hace más de 100 años? Los Scouts de España.

–¿Cuál es el objetivo o la importancia de estos premios?

–El objetivo es demostrar que es posible, que el cambio está ocurriendo, que se reconoce a quienes lo intentan. Que tú me preguntes: «¿Qué podemos hacer?». Y yo te diga: «Mira, esta startup te dice cuál es tu huella de carbono. La descubrí porque le dieron un premio».