Diego Mesa, ministro de Minas y Energía de Colombia La contra: «Colombia era un país rezagado en renovables y hoy es líder»

Los medios colombianos le bautizaron como el «paisa» responsable del mayor cambio que ha vivido el sistema energético del país. Diego Mesa, natural de Medellín, comenzó a hablar de transición ecológica cuando este concepto sonaba todavía a algo lejano y teórico, que apenas interesaba a unos pocos. Con 38 años, se convirtió en el ministro de Minas y Energía de Colombia. A solo tres semanas de las elecciones, Iván Duque finaliza su etapa como presidente (lo marca la ley) y Mesa se marcha con los deberes hechos y un país que ha pasado de contar con un 0,2% de renovables en el mix energético a cerca del 12%.

En Colombia se le considera el rostro de la transición energética. ¿Concuerda?

Hace 4 años no se hablaba de transición energética en Colombia. Es un concepto nuevo y yo he sido quien ha estado todo el tiempo explicándolo en medios y redes sociales, así que lo han asociado conmigo. Pero la realidad es que este cambio es el resultado de un equipo de trabajo que ha dado continuidad a las políticas públicas. El gobierno anterior estuvo 8 años en el poder y, en ese tiempo, hubo 7 ministros de Energía y Minas. Era muy difícil lograr cambios significativos.

De la nada al todo. ¿Cómo?

La transición energética a nivel mundial tuvo un periodo intenso, sobre todo entre 2010 y 2018. Pero en Colombia no ocurrió nada. Nuestro potencial en energías renovables no estaba siendo explotado. Para que te hagas una idea: había dos proyectos muy pequeños (un parque eólico y una granja solar) que representaban el 0,2% de la matriz energética del país. No era nada. En 2018, el presidente Iván Duque situó la acción climática como una prioridad. Esto supuso un cambio impresionante al más alto nivel de gobierno. Hoy, todo el mundo habla de transición ecológica (TE). Todos los sectores industriales aprueban hojas de ruta para reducir su huella de carbono. Vamos a pasar de ese 0,2% a cerrar 2022 con cerca del 12% de renovables en la matriz energética. Éramos un país rezagado en TE y hoy somos líderes a nivel regional. No lo dice el gobierno de Colombia, lo dicen entidades internacionales: el Foro Económico Mundial nos sitúa como el segundo país de Latinoamérica que más avanza en TE; el Consejo Mundial de la Energía entre los tres primeros y la ONU nos nombró campeón global en TE.

A las puertas del adiós, ¿cuáles considera sus mayores logros?

El primero, la in corporación masiva de las energías renovables. Cuando llegamos había dos proyectos y hoy hemos multiplicado eso por 30 con 23 granjas solar es, dos parques eólicos y tres en construcción; además hay más de 3.000 proyectos de autogeneración por todo el país. Esto se logró con un cambio de políticas públicas, cambiando leyes y con un programa de subastas muy exitoso. El segundo: que nos volvimos líderes líderes en diferentes tipos de tecnología. No solo solar y eólica, sino que en 2020/2021 realizamos la primera subasta de almacenamiento de energía con baterías a gran escala en Latinoamérica, los primeros proyectos de geotermia o de biomasa(forestal y otros tipos de residuos) en el país; y, además, pusimos los dos primeros proyectos de hidrógeno verde en operación, hace unos meses. Y tercero, nos convertimos en líderes en el Latinoamérica en movilidad eléctrica. Somos el país, desde el año 2019, con más venta de vehículos eléctricos.

¿Un momento satisfactorio?

De los más felices fue el resultado de la primera subasta de renovables del país, que realizamos en octubre de 2019. Mucha gente creía que iba a ser un fracaso y que no funcionaría. Fue un pulso duro, y salió muy bien. El segundo, es una imagen: haber ido a la inauguración del primer parque eólico a escala comercial con el presidente Duque, subirnos al aerogenerador, sacar la bandera de Colombia y ondearla con los vientos de La Guajira.

¿Qué retos afronta Colombia en sostenibilidad?

El principal será movilizar la inversión hacia el país.

El 19 de junio Colombia elegirá un nuevo gobierno. ¿Estará en ese futuro, como político?

No. Es la primera vez que estoy en un cargo público. Ha sido una gran oportunidad llena de desafíos, satisfacciones y lecciones. Me ha cambiado totalmente la vida. Ha sido un privilegio trabajar para Colombia, pero mi formación es mucho más técnica que política y creo que se ha notado. El gabinete de Duque ha tenido un perfil técnico y por eso se han logrado muchas cosas. Pero en los días que quedan estoy concentrado en «cerrar bien». En el futuro, deseo pasar más tiempo con mi familia.