Una añada joven de alta madurez

Hablamos mucho sobre los años y las edades porque aunque en ocasiones nos cueste aceptarlo, la experiencia termina siendo nuestra mejor arma de seducción. El tiempo tiene la cualidad de formarnos de tal manera que con el tiempo va sacando lo mejor de nosotros y seamos cada vez más apetecibles, como los vinos.

Y como los años a veces son quienes se llevan el gran mérito, encontrar madurez en un vino joven es cómo encontrar oro, difícil de conseguir, pero no imposible. Afortunadamente, en España, los vinos de la D.O Rueda nos demuestran que con los cuidados y el trato adecuado, el vino joven desde sus primeros años, pueden estar a la altura de la alta gastronomía. De este modo, tras superar los estrictos controles de calidad necesarios para formar parte de la D.O. Rueda, el lanzamiento de la añada 2021 constata el rotundo éxito de la primera (2020).

«El Gran Vino de Rueda tuvo una excelente acogida de la primera añada, tanto en el sector HORECA como para el consumidor final, que cada vez demanda vinos más complejos, asegura Carlos Yllera, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda. Para el experto, se trata de una tendencia que, seguro, irá en aumento con la nueva añada de 2021.

Así, la añada de 2021 cumple una serie de requisitos sin los cuales sus vinos no habrían podido ser parte de este grupo, los cuales son: provenir de viñedos con una antigüedad superior a 30 años, tener un rendimiento máximo de 6.500kg/ha y una transformación de kilos a litros del 65%. El lanzamiento de esta colección de vinos llega en un momento ideal, ya que a puertas de la Navidad, las reuniones con los compañeros de trabajo, amigos y familiares serán la ocasión perfecta para probar el buen gusto de un vino joven de calidad.