Cuatro mujeres del entorno rural, pioneras de la sostenibilidad

Son madres, hermanas, hijas. Mujeres que provienen de entornos rurales y han querido hacer de sus sueños empresariales una realidad. Ser sus propias jefas. Algunas se decidieron ante una situación económica difícil, otras partieron de una idea que pretenden llevar al éxito, pero todas aseguran «haber luchado con todas sus fuerzas». Así son los proyectos sostenibles liderados por las cuatro mujeres galardonadas en la sexta edición de GIRA Mujeres de Coca-Cola, un programa de formación y emprendimiento a través del cual recibirán un premio por valor de 9.000 euros.

Gemma Saltó, fundadora de Green Enginy afincada en Lleida, ya no tiene miedo. «Hace mucho que lo perdí. He estado dos años en el paro para tener a nuestra hija». Llevaba 15 años trabajando como Ingeniera Mecánica cuando lo dejó. Durante la pandemia tuvo a su bebé, se formó en energías renovables y retomó su sueño: sacar adelante su propia compañía de jardines verticales. «Desde pequeña he sentido que por muchos problemas que tuviera, ponía un pie en la montaña y todo desaparecía. Al trasladarme a la ciudad, me faltaba el verde por todos los sitios. Así decidí traer la montaña». Su proyecto se basa en aislar fachadas en desuso con vegetación para reducir el consumo energético y luchar contra la contaminación de las urbes. Ya le han surgido varios proyectos, para los que contará con la colaboración con empresas locales de jardinería.

Sonia Ramos FOTO: Coca-Cola

Sonia Ramos, de Badajoz, trabajaba como jefa de administración en una empresa familiar que, con la crisis de 2010, tuvo que cerrar. Decidió coger el toro por los cuernos: «Me dije: “voy a formarme en lo que realmente me gusta”. Y estudié un Grado Superior de Cocina». Allí conoció a la que hoy es su socia, una mujer polaca que vivía en Mérida que la introdujo en la gastronomía basada en las verduras fermentadas. Durante mucho tiempo sintió «que estaba como en segunda fila» por ser mujer. Hoy por hoy, su empresa Fermentatus está muy avanzada y cuenta con página web. Su objetivo es producir alimentos y bebidas probióticas obtenidas mediante un proceso de fermentación natural de materia prima ecológica para el mercado español.

Ana González FOTO: Coca-Cola

Ana González nació en Villamalea, Albacete. Es economista. Una amiga de la infancia tenía una nave de champiñones abandonada y buscaba algo darla una segunda vida. «Investigando qué proyectos sostenibles había que resolvieran un problema real, dimos con la cría de insectos en altura, un modelo completamente sostenible de economía circular». De ahí nació Villa Insect. Ya cuentan con un equipo científico (dos biólogas y un ingeniero agrónomo) que explora las propiedades del insecto Tenebrio Molitor en el sector agro. «Con él obtenemos una proteína más saludable ya que, en la actualidad, para obtener 1 kilo de proteína para vaca se necesitan 23.000 litros de agua. Además, el residuo que se genera es un fertilizante ecológico que incrementa la producción agrícola en un 30-40%».

Karla Fernández FOTO: Coca-Cola

Por último, Karla Fernández (A Coruña) siempre se ha interesado por el arte textil, la economía circular y promover soluciones a la «fast-fashion». Por eso, pretende inaugurar un taller textil que «le dé un valor a la ropa, que no sea algo “de usar y tirar”», señala. En el establecimiento se producirán prendas que el cliente podrá elegir a través de una app. Además, el espacio también contará con una sala para eventos y exposiciones culturales que sirva como punto de intercambio para personas creativas de forma colaborativa.