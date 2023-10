Así son las personas que más reciclan en España (y esto es lo que piensan)

Los españoles somos alumnos de «notable» en materia de reciclaje: en nuestro país, la proporción de quienes separan sus residuos es muy alta; más de ocho de cada 10 personas lo hacen. Según el estudio «Hábitos de reciclaje entre la población española», publicado por Ecoembes, cada hogar tiene de media de 3,4 cubos o bolsas en los que separar los residuos y uno de ellos siempre es el amarillo.

Sin embargo, tenemos nuestros puntos flacos. Para empezar, tendemos a creer en mitos, como que los demás no reciclan tanto como nosotros. Y, además, las personas adultas suelen confiar en que los jóvenes son quienes mejor gestionan sus residuos, pero ¿están en lo cierto? ¿Cómo son las personas que más reciclan en España? ¿Y qué piensan sobre el resto de compatriotas?

El roquero divorciado

«Yo creo que la mayoría de los hombres de mi edad no reciclan». Así de confiado se muestra Fernando Doncel, reciclador de 56 años. Por el día es recepcionista en un hotel de Segovia y, por la noche, queda con su grupo de rock para ensayar canciones de los 80. A pesar de que, a propuesta suya, todos los componentes de su banda (varones entre 55 y 68 años) depositan las latas de refresco y cerveza que consumen durante los ensayos en un cubo específico que luego echan en el contenedor amarillo, desconfía de sus congéneres.

«Ya sabes cómo son los roqueros», bromea, «tenemos fama de despreocupados, pero, eso sí, al menos sabemos que los desodorantes de espray y las lacas de pelo van en el amarillo». De quien menos se fía es de los hombres como él, divorciados de más de 50 años, y deposita sus esperanzas en la generación de jóvenes entre los 15 y los 20 años.

Pero lo cierto es que los millennials no son los que más reciclan, sino, los mayores de 65 años, ya que un 87% afirma separar los residuos. En los menores de 35, en cambio, el porcentaje de quienes lo hacen cae al 72,5%. Además, los separados se declaran recicladores, en un 82,6%, seguidos muy de cerca por aquellos que cuentan con pareja estable (79,1%). «No lo sabía», destaca. Ahora, Fernando confía más en los solteros roqueros.

La familia de tres miembros

Belén Noriega y José Pantoja explican cómo, tras tener a su hijo, han subido el nivel del reciclaje. «Desde que hemos sido padres, nos hemos dado cuenta de que todavía consumimos más recursos», apunta ella. «Si ya antes nos preocupábamos por el mundo que íbamos a dejar, con su nacimiento, aún más», señala él. Para ellos, tener a Iván les ha hecho ser más conscientes.

«Reciclar es necesario. Nos hace sentir que estamos ayudando un poquito a reducir los recursos que se extraen del planeta», expresa. Aunque, como muchos, han cometido errores. «Antes no teníamos ni idea de que los juguetes de plástico no se tiraban en el amarillo», confiesa José. En su defecto, se depositan en el punto limpio.

Les preguntamos si creen que las familias como la suya reciclan igual que ellos. Dudan. «Cuando tienes un hijo los horarios se desbaratan y puedes descuidar hábitos como la limpieza, las comidas o el reciclaje», considera Belén. Como vemos, a pesar de que los datos demuestran que el reciclaje es un hábito cada vez más asentado, creemos que solo nosotros reciclamos. Y así, según este mismo estudio, el 85% de los encuestados creen que el reciclaje es útil, pero sólo el 36% confía en que los demás reciclan.

El piso de estudiantes

Sabina Stoica y Elena Povo comparten piso desde que iniciaron el primer curso en la Universidad Complutense de Madrid. Aunque son amigas, revelan que, de vez en cuando, han tenido algún rifirrafe en casa. Nada que no se pueda solucionar. «Imaginaba que discutiríamos por la limpieza», explica Sabina, «lo que no me pensaba yo es que el reciclaje también sería uno de los motivos».

Ella solía creer que «toda la gente de mi edad reciclaba», pero lo cierto es que su compañera no estaba acostumbrada a separar los residuos y ha tenido que ayudarla. «Al principio mezclaba cosas en las bolsas que no correspondían», cuenta Elena. Las bandejas de corcho blancas que envuelven la comida, las depositaba erróneamente en el contenedor de restos. Ahora sabe que van al amarillo. Y lo mismo con los briks. «De verdad que creía que iban al contenedor azul», sonríe, algo avergonzada. Ya sabe que también van al amarillo.

Hay personas jóvenes a las que todavía les cuesta reciclar, ya sea porque a veces se «relajan» con la organización doméstica o por otros motivos. «Creo que muchos universitarios vivimos de alquiler en pisos muy pequeños y nos falta espacio para reciclar, aunque sé que no es excusa», remata Sabina. Ellas han conseguido solucionar sus diferencias y ahora tienen dos cubos: uno es para los envases y, en el otro, han metido dos bolsas para orgánico y restos. Además, cuelgan otra bolsa para el cartón detrás de la puerta. «Nos apañamos bastante bien. Es cuestión de usar bolsas más pequeñas y tirar la basura más a menudo», cuenta. El reciclaje en su casa ya no es un problema.