8 ideas para ahorrar en la factura energética

Buscar maneras de ahorrar luz y gas es una de las cuestiones prioritarias en muchos hogares. Hoy, en el día de la eficiencia energética, el 'Equipo Ahorro' de Naturgy propone 8 ideas para ayudar a reducir el gasto energético y a mejorar la salud del planeta.

1. Mantén una temperatura constante

En España, cerca del 47% del consumo de energía de un hogar corresponde a la calefacción. Y, sin embargo, es uno de los aspectos donde más se puede reducir el gasto económico si mantienes una temperatura constante. No solo durante el día, también de noche. En invierno, la temperatura ideal a la que debería estar la vivienda es de entre 19º y 21º C durante el día, y de 15º a 17º C por la noche.

De esta forma, la casa se mantiene a una temperatura de confort durante todo el día. Y, si por la noche la mantienes en esa horquilla térmica, durante el día no será necesario encenderla tanto tiempo, porque la temperatura se mantiene con pocas diferencias. Además, piensa que por cada grado más de temperatura, el consumo aumenta alrededor de un 7%.

2. Controla la temperatura del agua

Si tienes un termo eléctrico en casa, procura que la temperatura del agua no exceda los 35º C. Erróneamente, creemos que, cuanto más caliente pongamos el agua, mejor. Sin embargo, 35º son más que suficientes y el termo no necesitará tanta energía para alcanzar temperatura como sucede cuando el agua está a 60º C.

3. Instala un sistema de iluminación eficiente

La mejor alternativa para ahorrar electricidad es instalar un sistema de iluminación eficiente basado en luces de bajo consumo. Las bombillas LED son rentables y eficientes y consumen casi 9 veces menos que las bombillas convencionales.

Y, si quieres dar un paso más, apuesta por un sistema de iluminación inteligente, con el que reducirás el consumo de luz a la mínima expresión. Esta opción supone una inversión más elevada, así que, si solo quieres optar por la iluminación de bajo consumo, ya supondrá un buen ahorro en la factura de la luz.

4. Utiliza el programa ECO de los electrodomésticos

Hoy en día, cualquier electrodoméstico que compres incluye un programa ECO, que son programas diseñados para optimizar el consumo energético todo lo posible. El caso más claro son la lavadora y el lavavajillas, donde el programa ECO puede reducir el consumo de electricidad en casi un 40% en comparación con un ciclo de lavado normal.

Eso sí, no todo depende de los electrodomésticos. Acostúmbrate a no poner la lavadora o el lavavajillas a menos que estén llenos, porque eso también contribuye al ahorro en la factura de la luz, y en la de agua.

5. Apaga todos los aparatos que no utilices

Haz un ejercicio rápido y piensa cuántos aparatos electrónicos tienes enchufados en casa que no utilizas habitualmente. Seguramente, te saldrán unos cuantos, y eso es lo que llamamos consumo fantasma. Es decir, todos los aparatos que, pese a estar apagados o en stand-by, siguen consumiendo energía porque están conectados a la corriente eléctrica.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) estima que entre el 7% y el 11% del consumo anual de electricidad en los hogares corresponde a consumo fantasma. La solución es tan fácil como apagar y desenchufar todos aquellos dispositivos que no utilices habitualmente.

6. Adapta tus hábitos de consumo

Trata de adecuar tus hábitos de consumo de forma que sean lo más eficientes posible y ahorres la mayor cantidad de electricidad. Por ejemplo, si tienes una tarifa de luz con distintos tramos horarios, comprueba en qué tramo es más barato poner los electrodomésticos e intenta ajustarte a él todo lo posible. Probablemente, no vas a poner una lavadora a las 4:00 de la madrugada, pero quizá sí puedas hacerlo a mediodía, que es uno de los tramos que suele ser más económico.

Si utilizas el horno, no lo abras continuamente porque perderás mucha energía. Además, si puedes aprovechar para calentar varias cosas simultáneamente en el mismo, ahorrarás más luz.

Otro hábito de consumo importante es el de no dejar ninguna luz encendida cuando no sea necesaria. Aprovecha todas las horas de luz natural que puedas para disminuir el tiempo durante el cual tienes encendida la luz. Y si en vez de encender la luz principal puedes estar con la luz de una lámpara pequeña, el consumo también se reduce.

7. Sella bien todas las puertas y ventanas

Revisa el aislamiento de puertas y ventanas. Si no es del todo bueno, es probable que se produzca una pérdida de calor que obliga a gastar más energía para mantener la temperatura. Refuerza el aislamiento de las ventanas y de las puertas, y séllalas si hace falta para que no se pierda el calor.

8. Ahorrar en la factura de la luz con el sol

Además de estas ideas para horrar energía, hay una alternativa para quienes quieran ir un paso más y avanzar en sostenibilidad y ahorro: el autoconsumo. Instalar placas solares en casa es una inversión de futuro con la que puedes ahorrar hasta un 70% en el gasto de luz.

Y no solo eso; también es una apuesta por un futuro sostenible en el que el uso de las energías renovables será necesario si queremos dejar un planeta habitable a las próximas generaciones.

Como ves, el ahorro de luz y gas es posible y, además, la eficiencia energética no solo te ayuda a ti, también contribuye a que el planeta sea un lugar más limpio, sano y protegido. Todo suma.