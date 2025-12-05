El voluntariado de Naturgy consolida su labor social y medioambiental

El voluntariado corporativo es considerado por el 68% de los empleados españoles como una buena manera de contribuir al bien común. Así se desprende de la última encuesta de la Fundación Adecco "El estado del Voluntariado Corporativo en España", un trabajo que ofrece una visión integral de los programas de voluntariado corporativo en nuestro país. Además, los datos de Adecco resaltan cómo estas actividades forman parte ya del plan estratégico de muchas empresas.

Naturgy, un caso de éxito

Este es el caso de la compañía Naturgy que a través de su Fundación lanzó un Plan de Vulnerabilidad Energética en 2017 -el primero desarrollado por una empresa energética española- que ha permitido llevar a buen término iniciativas que han beneficiado a más de 304.000 personas. El plan incluye programas de rehabilitación energética exprés, llegando a 5.194 hogares vulnerables, y la Escuela de Energía, que ha formado a más de 40.000 personas entre familias y técnicos sociales.

La Fundación Naturgy, también impulsa la innovación social y el acceso a energías renovables para colectivos vulnerables, en colaboración con entidades del Tercer Sector y administraciones públicas. El voluntariado energético de Naturgy, en cooperación con organizaciones como Cruz Roja, se centra en la formación sobre contratación, facturación y hábitos de consumo eficiente, dirigiéndose a personas en situación de vulnerabilidad energética o discapacidad intelectual.

Además, la línea de acción social de la fundación de la compañía se complementa con la concesión del ‘Premio a la mejor iniciativa social en el ámbito energético’, con el que busca reconocer y dar visibilidad a las personas, entidades e instituciones que destacan por su contribución en el ámbito social gracias a sus proyectos vinculados a la energía.

Voluntariado ambiental

El Programa de Voluntariado Ambiental de Fundación Naturgy que promueve la implicación social de los empleados de la compañía y sus familias en la conservación de la biodiversidad, también arroja un balance muy positivo.

El Programa ha recuperado desde 2014 más de 50 espacios naturales en una superficie equivalente a 34 campos de fútbol. Empleados y sus familias han participado en actividades como la plantación de especies autóctonas, la eliminación de invasoras, la reforestación, la recogida de residuos o la construcción de refugios para fauna. Estas acciones, realizadas en colaboración con más de 50 organizaciones, han supuesto más de 8.800 horas de trabajo y se han desarrollado en espacios emblemáticos de siete comunidades autónomas españolas.

La sensibilización ambiental también es un pilar de este programa, con actividades de formación para niños y jóvenes, y jornadas abiertas a la participación familiar. El objetivo es preservar la biodiversidad, concienciar sobre el cuidado del entorno y fomentar una cultura de responsabilidad social y ambiental dentro y fuera de la empresa.

Reconocimiento institucional

El presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, en una jornada organizada para hacer balance del programa de Voluntariado Corporativo de Fundación Naturgy, ha agradecido la dedicación, esfuerzo y compromiso de los voluntarios para acompañar, asesorar y ayudar a colectivos vulnerables, así como por impulsar acciones de carácter medioambiental y social. “Naturgy es una compañía muy comprometida con su impacto social y el aumento en los últimos años del número de profesionales que dedican su tiempo a iniciativas de voluntariado, demuestra que no solo somos empleados, sino que, sobre todo, somos personas”.

El presidente de Naturgy también valora muy positivamente la implicación del equipo de voluntarios durante la tragedia vivida en algunas localidades de la Comunidad Valenciana tras el paso de la DANA, tanto por parte de aquellos voluntarios que estaban sobre el terreno como los que se movilizaron desde todas partes de España para contribuir económicamente y con material a agilizar el proceso de vuelta a la normalidad de los afectados.