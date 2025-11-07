Aqualia convoca la décima edición de su premio con el objetivo de seguir reconociendo a los periodistas de España, Colombia y México que contribuyen a incrementar la cultura del agua como bien escaso y preciado. El galardón reconoce los trabajos periodísticos que reflejen la importancia de la gestión del ciclo integral del agua, algo clave para el cumplimiento de algunos de los propósitos globales a los que se enfrenta la sociedad: los medioambientales, como el estrés hídrico, la adaptación al cambio climático o la protección de la biodiversidad; los sociales, como la accesibilidad universal al agua, con especial atención a los más vulnerables, y la concienciación sobre del cuidado de este recurso.

Se otorgará un Primer Premio, dotado con 6.000 euros netos, que dobla la cuantía habitual para este galardón. Además, se entregarán dos Accésits de 1.500 euros.

TotalEnergies suministrará energía limpia a Data4

TotalEnergies ha firmado un acuerdo de diez años para suministrar electricidad renovable a los centros de datos de la operadora europea Data4 en España. A partir de enero de 2026, le proporcionará 610 gigavatios-hora (GWh) de electricidad limpia. El consejero delegado de TotalEnergies ha destacado que el creciente interés de la empresa por la electricidad permite contar con un flujo de ingresos predecible.

La CEOE elige nueva directora para Industria, Energía y Clima

Cristina Riestra asume el timón industrial en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Riestra es ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid y es experta en cambio climático. Ahora llega a la CEOE para liderar una de las áreas más estratégicas de la patronal, en un momento clave para la industria europea, marcado por los retos de sostenibilidad y transición energética.

La criminalidad ambiental aumenta en Canarias

Las diligencias de investigación de posibles delitos relacionados con el medio ambiente y el urbanismo en las Islas Canarias ha aumentado un 27% respecto al año anterior, según denuncia la Fiscalía. Destaca, entre otros, la investigación sobre vertidos al mar en Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, por el que se ha denunciado a seis cargos públicos, entre quienes se encuentran el exalcalde del municipio.

A una semana de la COP30

Una travesía en bicicleta náutica para documentar el deshielo ártico

Esta semana se ha presentado el documental «Life’s Ice», («El hielo de la vida») en el contexto del festival Suncine. La pieza muestra la travesía de cuatro aventureros que recorren 265 km en bicicletas náuticas para documentar los efectos del deshielo en el Ártico. El estreno de la cinta coincide con las imágenes del deshielo de un glaciar en la Antártida a un ritmo nunca antes visto. En dos meses ha perdido la mitad de su masa. Constataciones del deshielo en los polos que llegan a una semana del inicio de la COP30 y pendientes de si aumentará la ambición climática diez años después de París.