La sostenibilidad empresarial se abre paso

Solo en nuestro país, las empresas invirtieron 379.000 millones en ESG (Environmental, Social and Governance o criterios Ambiental, Social y de Gobierno). Algo que pone de relieve que las empresas trabajan para dar con soluciones reales para que la rentabilidad y la sostenibilidad vayan de la mano.

Las II Jornadas de Sostenibilidad de LA RAZÓN han mostrado el papel que juegan las empresas para que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sean una realidad de forma que, como señalaba Roberto Brasero, periodista y presentador del tiempo en Antena 3, quien moderó el encuentro, «ser sostenible es ser inteligente, es disfrutar y aprovechar los recursos garantizando que en el futuro se puedan seguir usando».

Un argumento respaldado por Francisco Marhuenda, director de LA RAZÓN, quien reconocía el esfuerzo que supone la sostenibilidad, pero cuya recompensa es «enorme». «Hemos de pensar en las futuras generaciones y seguir los criterios ODS. Las empresas son muy importantes», recalcaba, añadiendo «el compromiso de este periódico con este objetivo, no solo con conferencias y encuentros como el que nos ocupan sino también premiando a numerosas empresas por su labor en sostenibilidad».

En el evento participaron Zoe Giardino, Manager de Impacto y Sostenibilidad de Glovo; Nuria Rodríguez, directora de Medioambiente y RSC Naturgy; Laura Cózar, socia de la firma de consultoría estratégica Accuracy; Vincent Giroud, Sustainability Specialist de Agbar, parte del grupo Veolia; y Mariano González, CEO de Canal de Isabel II.

Todos ellos pusieron sobre la mesa las diferentes medidas que se están tomando. Así, en Glovo apuestan por tener una flota de reparto lo más eléctrica posible, apostar por envases que no lleven plástico y vigilar y poner soluciones al desperdicio alimentario, apostando por «opciones innovadoras que ayuden al negocio como vender productos que van a expirar o ponerlo a precios accesibles», en palabras de Zoe Giardino.

El reto es no dejar a nadie atrás, como defendía la directora de Medioambiente y RSC deNaturgy, como ocurre por ejemplo con el cierre de las centrales de carbón. «Tenemos que dar oportunidades de actividades renovables a esos colectivos que se han quedado sin trabajo», defendía, añadiendo, también, en clave de personas, pensar en aquellas a las que, «cuando tenemos escenarios de precios altísimos, debemos facilitar tarifas para aligerar la carga de la factura».

II Jornadas de Sostenibilidad Jesús G Feria La Razón

Laura Cózar, socia de la firma de consultoría estratégica Accuracy, recordaba cómo el término ESG se acuñó hace ya 20 años, tiempo en el que se ha demostrado que es «una palanca de creación de valor para los accionistas», ya que «todos esos esfuerzos monetarios y de capital humano que hacen las compañías tienen una recompensa y un retorno porque los inversores, el mercado, efectivamente, se lo reconocen».

Cada gota cuenta

Mariano González, CEO de Canal de Isabel II, se mostraba partidario de premiar más que castigar a aquellos usuarios que contribuyen con sus actos a la sostenibilidad en el precio del agua y abordaba cómo hay que ser innovador para responder a algunos de los retos que plantea un bien tan necesario como escaso. «Nuestros embalses han recibido un 20% menos de recurso en los últimos 30 años», exponía, «lo que supone buscar recursos alternativos. El agua regenerada supone un nuevo escenario con grandes retos, pero con grandes oportunidades al mismo tiempo, y con implicaciones en el tema de la biodiversidad”, señalaba. Según su exposición, España es el segundo país con mayor masa forestal de toda la Unión Europea pero “tenemos nuestros montes no gestionados adecuadamente”, lo que impide que se genere economía y empleo local, sino también biodiversidad y que se incrementa el recurso hídrico.

Continuando con el tema del agua, Vincent Giroud, Sustainability Specialist de Agbar, exponía que España es líder en reutilización de agua residual dentro de Europa. “Pero es líder desde hace 15 años con la misma capacidad, con lo cual hemos perdido tiempo en los últimos años para ser aún más líder”, se lamentaba, animando a recuperar el tiempo perdido. “La reutilización es una oportunidad maravillosa para incrementar el recurso para todos los usos”, aclarando que el agua regenerada sale de la depuradora de agua residual en la que se realiza un tratamiento específico muy avanzado para dotarle de una calidad suficiente para ciertos usos. “Esto permite incrementar la disponibilidad de agua”, sentenciaba.

Una visión compartida por el responsable del Canal de Isabel II, para quien la depuradora es “una de las infraestructuras públicas más mágicas que existe” sobre todo por el enfoque de aprovechamiento integral de todo lo que en esa infraestructura entra. “Aprovechamos el fósforo que puede ser un problema a la hora de cumplir las autorizaciones de vertido, podemos utilizar nuestras infraestructuras para poner placas solares y hacer (a través de un proceso relativamente sencillo) producción de hidrógeno. En esa producción de hidrógeno se genera también un residuo, que es el oxígeno, que puede recircular los gases de decantación para optimizar el proceso de depuración. Además, se genera biogás que lo puedes ligar a las placas solares….”, enumeraba como parte de esa oportunidad de generar soluciones.

II Jornadas de Sostenibilidad Jesús G Feria La Razón

Innovación sostenible

Los expertos reconocían que la innovación y la tecnología son grandes aliados para hacer el presente (y el futuro) más sostenible. Así, la Manager de Impacto y Sostenibilidad de Glovo, subrayaba que es importante “medir y entender que está sucediendo, porque si no tenemos datos no sabemos cómo poder reducir y así hacer más eficientes las soluciones que queremos brindar”.

Así, en globo usan también la tecnología para, por ejemplo, hacer las rutas más eficientes para que los repartos tarden menos y ofreciendo datos al consumidor sobre la huella de carbono que tiene cada pedido, de manera que todos los eslabones de la cadena se puedan involucrar para este objetivo común de reducir el impacto. Además, explicaba que también hay acuerdos con ONG para que el excedente de comida pueda llegar a gente vulnerable o con acuerdos con aplicaciones como Too Good To Go para que los restaurantes puedan vender sus excedentes.

“No solo hay que mitigar el CO2, sino que hay que dejar de producir”, subrayaba esta responsable. Una visión compartida por Nuria Rodríguez, directora de Medioambiente y RSC Naturgy, quien también abordaba cómo se están aprovechando las actuales infraestructuras desplegadas para, en su momento, la transmisión del gas y ahora reemplazarlo por otras energías renovables como el biometano “que se puede producir a partir de esos residuos orgánicos, en esos lodos, no de las aguas residuales. De manera que produzcamos un gas neutro carbono”.

Cabe señalar que la Partner en Accuracy también resaltaba la importancia de involucrar a todos los agentes, virando el foco de atención de las grandes a las medianas y pequeñas empresas. “Las grandes corporaciones ya tienen un nivel de sensibilización y exigencia de sus propios accionistas y tienen más medios, pero lo que creemos que va a ser un vector determinante es la normativa y regulación bancaria, que va a exigir requisitos de sostenibilidad para solicitar financiación”, aseguraba.

Números verdes

Estas II Jornadas de Sostenibilidad de LA RAZÓN contaron con la clausura del Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, quien alababa que se celebren estos encuentros para poner en valor y concienciar, aún más, de la necesidad de estas medidas sostenibles.

Según su opinión, “cuando se habla de sostenibilidad tiene que ser precisamente eso: transición. La sostenibilidad del medio ambiente no puede ser una ruptura en el modelo económico, en el modelo social, ni el modelo productivo, y así lo hemos entendido en el Ayuntamiento de Madrid”, enfatizaba, para añadir que “la sostenibilidad o el crecimiento verde es un vector de desarrollo para las nuevas ciudades, para las nuevas ciudades, para nuevas economías y sociedades. O el crecimiento y el desarrollo es verde o no habrá crecimiento en habrá en desarrollo”.

Este responsable aseguraba que las ciudades son un buen ejemplo de este camino y de demostrar que “las políticas verdes no tienen, por qué arrojar literalmente números rojos”.