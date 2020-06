¿Qué indican?

Clasifican los vehículos (turismos, furgonetas ligeras, vehículos de más de 8 plazas o de transporte de mercancías) en función de sus emisiones

¿Cuántos tipos hay?

Hay cuatro tipos:

¿Para qué sirven?

El objetivo es discriminar positivamente a los vehículos más respetuosos con el medio ambiente y ser un instrumento eficaz en políticas municipales, tanto restrictivas del tráfico en episodios de contaminación, como de promoción de nuevas tecnologías a través de beneficios fiscales o relativos a la movilidad y el medio ambiente. Ya se permite circular por el carril bus-VAO a los coches Cero emisiones, incluso con un solo ocupante. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, ofrece zonas de estacionamiento regulado especiales para vehículos Cero emisiones.

¿Qué vehículos se quedan sin etiqueta?

Los turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculados antes de enero de 2001 y los de diésel anteriores a 2006. Y los vehículos de más de 8 plazas y pesados, tanto diésel como de gasolina, anteriores a 2005.

¿Dónde hay que ponerla?

El mejor lugar es el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero y, en su defecto, en cualquier lugar visible del vehículo.

¿Qué hacer si algún dato es erróneo?

Si algún dato del distintivo no coincide con el que figura en su Tarjeta ITV, puede dirigirse a cualquier Jefatura de Tráfico. Lleve su tarjeta ITV, el permiso de circulación del vehículo y el distintivo y solicite que revisen su catalogación. La jefatura revisará y generará, si es preciso, una pegatina correcta que le remitirá gratuitamente.

¿Las motos también tienen que llevar pegatina?

Sí. También les corresponde a motocicletas, ciclomotores, triciclos y cuadriciclos –que representan el 15% del total del parque automovilístico–. La mayoría, en todo caso, son motocicletas (3.326.083) y ciclomotores (1.965.241), un 55% del total.

¿Cómo puede saber qué etiqueta le corresponde?

Introduzca la matrícula de su coche y averigüe la etiqueta que le corresponde pinchando aquí.

Recuerde que si su vehículo es de gasolina y se matriculó antes del 2000 o es un turismo diésel anterior a 2006, no le corresponde ninguno de los cuatro distintivos.

Aquellos titulares de vehículos que tengan uno catalogado como B, C, ECO o CERO EMISIONES y que no dispongan de distintivo, podrán adquirirlo por 5 euros en oficinas de correos. Del 1 al 15 de diciembre se podrán adquirir en 30 oficinas de correos de Cataluña. A partir del 15 de diciembre se ampliará la venta a 70 oficinas de Correos de Cataluña y en las oficinas principales de Correos de cada provincia. Su uso no es obligatorio.

Manténgase informado en el 060 o en www.dgt.es.

También en concesionarios

Los concesionarios oficiales ya podrán entregar la etiqueta medioambiental gracias al acuerdo al que ha llegado Cetraa, la patronal de talleres, con la división de Proyectos y Servicios de Faconauto. El proceso de compra es online y está vinculado al sistema de la DGT, por lo que es rápido y sencillo.