El Ferrari que subasta el Gobierno

El pasado 2 de febrero empezó la puja por un Ferrari 550 Maranello del año 1999, lote 2, que en la actualidad está en un depósito en los alrededores de Barcelona. El superdeportivo tiene un motor que rinde 485 cv, matrícula italiana y se puede visitar con cita previa. En la información publicada en el BOE se especifica el estado del vehículo: “Carrocería: Ocularmente no se aprecian desperfectos en chasis. Chapa y Pintura: Buen estado. Ruedas: Neumáticos en aceptable estado aparente, con dibujo, pero posiblemente se encuentren cristalizados por el tiempo de paralización del vehículo. Llantas de aluminio en aparente buen estado, sin picotazos en los bordes. Lunas e intermitencias: Sin roturas en parabrisas y lunas. No se aprecian desperfectos en luces e intermitencias, pero se desconoce su funcionamiento al no disponer de llaves, ni posiblemente de batería. La luna derecha se encuentra parcialmente abierta. Interior: Buen estado general, con suciedad, pero sin desperfectos en asientos, ni en tapicería interior. Motor: No se puso en marcha el vehículo por carecer de llaves, por lo que se desconoce su funcionamiento, así como de luces, sistema eléctrico y transmisión. Posiblemente no dispone de batería, y no se ha podido comprobar el kilometraje. Observaciones generales: El vehículo se encuentra en la nave del depósito desde hace cinco años. Se ha comprobado por el número de bastidor que el modelo corresponde con el 550 Maranello, comercializado entre los años 1996 y 2002”.

El tipo de subasta es judicial voluntaria. La puja mínima es de 27.665 euros y el valor de subasta 55.310,00 euros. El plazo termina el 22 de febrero.