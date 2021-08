¿Me pueden multar por pasar el semáforo en ámbar?

Muchas veces nos hemos preguntado si, al pasar un cruce con el semáforo en luz ámbar, estamos incumpliendo una norma y por ello nos pueden multar. Todos los conductores conocen que deben detenerse ante un semáforo en rojo, pero hay muchas dudas sobre el comportamiento correcto ante la luz naranja que nos avisa del inmediato cambio de color hacia el rojo. La mayoría de los usuarios están convencidos de que pasar el semáforo en ámbar no es punible.

Pero la realidad es otra. La normativa al respecto es clara. La luz ámbar o naranja de los semáforos, en posición fija, no intermitente, significa que los vehículos deben detenerse de la misma manera que si fuera la luz roja. Pero también se establecen excepciones según las circunstancias ya que, si el automóvil se encuentra muy cerca del semáforo y no puede detenerse en las condiciones de seguridad suficientes, podría pasarse en naranja. Porque no sería la primera vez que un frenazo brusco para detenerse ante la luz naranja puede provocar un accidente por alcance del coche que viene detrás.

En el caso de que esta circunstancia de proximidad al semáforo no se contemple, el policía podría estimar que hay una infracción al reglamento y, por tanto, imponernos una multa de hasta 200 euros. Esta sanción por pasar el semáforo en naranja no lleva aparejada la pérdida de puntos en el carnet de conducir. La merma de puntos se reserva para cuando hayamos rebasado el semáforo en rojo.