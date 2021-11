Los transportistas realizarán movilizaciones si el Gobierno no atiende sus peticiones

Los transportistas no descartan movilizaciones como arma de presión al Gobierno si no atiende a sus peticiones para reflotar un sector, el del transporte por carretera, que se encuentra al borde de la quiebra, especialmente por la subida de los precios del gasóleo. Todas las organizaciones actuarán unidas y no se descarta la posibilidad de llevar a cabo cortes de carreteras y paralizaciones, como ocurrió ya en otros países como Francia.

La mayor asociación de transportistas, Fenadismer, celebró ayer su asamblea nacional en la que se ha puesto de manifiesto la grave situación económica que atraviesan los autónomos y las pequeñas y medianas empresas transportistas por el imparable aumento del gasóleo. Por ello, han exigido al Gobierno la adopción de manera inmediata de medidas que permitan repercutir dichos incrementos en las tarifas que perciben de sus clientes, evitando trabajar por debajo de costes.

La asamblea ha insistido en la “grave situación económica que atraviesa el sector del transporte por carretera en España por la imparable subida del precio del gasóleo que se viene produciendo en los últimos meses, que ha supuesto un incremento cercano al 35% en el último año, lo que está ocasionando un deterioro muy grave y preocupante en la liquidez de los autónomos y empresas transportistas, al no ser capaces de repercutir los incrementos de dichos costes en los precios que perciben de sus clientes”.

Por ello, los transportistas por carretera consideran imprescindible que el Gobierno adopte medidas urgentes que garanticen que empresarios y autónomos puedan repercutir dichos incrementos en sus tarifas, “evitando de este modo continuar trabajando a pérdidas, ya que resulta contradictorio y paradójico que en el momento actual de recuperación económica, con una mayor demanda de transporte, las tarifas de transporte, lejos de crecer para absorber estos incrementos de costes, se estén reduciendo de forma escandalosa en beneficio de las empresas cargadoras y operadores logísticos”.

Por ello, los empresarios y autónomos apuestan por mantener la actual unidad de acción con las restantes organizaciones de transportistas, como se ha venido llevando a cabo en los últimos dos años, ante los retos a los que se enfrentará el sector del transporte por carretera en las próximas semanas. Si no cuajaran las negociaciones que se están ya planteando con el Gobierno, no descartan “en el caso de que fuera necesario, convocar movilizaciones por la falta de respuesta inmediata a las reivindicaciones planteadas”.