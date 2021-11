Ford Mustang Mach E GT: las prestaciones no están reñidas con la electricidad Con una potencia equivalente a 487 caballos, mejora la anterior versión y mantiene la esencia del modelo que lleva más de medio siglo siendo el mito americano

Hemos comentado muchas veces que la electrificación no está reñida con la diversión a la hora de conducir y la nueva versión GT del Mustang eléctrico es una buena prueba de ello. Añadiendo las siglas GT a su modelo, Ford ha elevado asimismo su nivel de potencia, pasando de los 351 a 487 caballos y mejorando así mismo su respuesta inmediata. El resultado es todo un deportivo que hace honor al nombre mítico que lleva ya que Mustang siempre ha sido el sinónimo del gran deportivo americano.

En lo que se refiere a la estética no hay grandes diferencias con el anterior. Una carrocería que une el atractivo de un diseño deportivo con la comodidad y capacidad interior de un cuatro puertas y en donde se acomodan cinco personas adultas sin apreturas y además ofrece un amplio maletero de más de cuatrocientos litros de capacidad, al que se une otro cofre en la parte delantera especialmente útil y con otros cien litros más. El detalle de los faros posteriores en la línea de los antiguos coupés supone un recuerdo a la tradición Mustang. El interior tampoco varía y está presidido por una pantalla central de gran tamaño que es un centro de información e infoentretenimiento, con todas las conexiones disponibles. También incluye de serie los más avanzados sistemas de ayuda a la conducción, como el control de crucero adaptativo, Stop & Go, mantenimiento de carril, asistencia de punto ciego, de aparcamiento activo, asistente de pre-colisión con frenado de emergencia automático, etc..

En la parte mecánica encontramos los dos motores de corriente alterna, uno por caja eje, lo que proporciona tracción a las cuatro ruedas y una caja de cambios automática de una sola velocidad. Con ello, llega hasta los 487 caballos y tarda solo medio segundo en ofrecer toda su fuerza. Esta nueva inyección de potencia supone que nos encontramos ante el Mustang más deportivo en la mayoría de sus parámetros, superando incluso al Mach 1 con su potente V-8 de gasolina. Por ejemplo, en el apartado de la aceleración, este GT pasa de cero a cien en únicamente 3,7 segundos, mejorando en siete décimas las cifras de su homólogo de combustión. En cuando a su velocidad máxima, alcanza los doscientos por hora. Es cierto que, si apretamos a fondo el acelerador, disminuirá sensiblemente sus cifras de autonomía, pero eso ya es otra historia. Este GT dispone de cuatro modos de conducción entre los cuales, el denominado Untame Plus, lleva al conjunto hasta sus límites de deportividad y está pensado para cuando queramos disfrutar del coche en un circuito, por ejemplo, ya que regula la tracción y el control de estabilidad.

Para la conducción normal por carretera utilizaremos alguna de las otras tres: Wisper, Active o Untamed, más que suficientes para transmitirnos todas las sensaciones y divertirnos en la conducción. Gracias a su entrega de potencia desde el principio, las aceleraciones hacen que se reduzca el espacio entre curva y curva. En carreteras de montaña la salida de curva esa espectacular y la estabilidad está asegurada tanto un chasis bien concebido como por las suspensiones adaptativas que aseguran el agarre en todo momento. Sin olvidar, por otra parte, los frenos Brembo con pinzas de cuatro pistones, necesarios ya que se trata de un coche pesado pues da en la báscula cerda de dos mil trescientos kilos. Y es que estamos ante un coche con buenas dimensiones, como lo acreditan sus 4,74 metros de largo.

Aunque el fabricante tiene homologados hasta 500 kilómetros de autonomía, si nos gusta exprimir sus altas prestaciones esta cifra se reducirá sensiblemente hasta los cuatrocientos kilómetros aproximadamente, lo cual no está nada mal y nos da para completar un viaje de tipo medio sin parara a recargar. Pero si es necesario, en un cargador de 150 kw este GT recuperará en solo 45 minutos el 80% de su batería. En un cargador doméstico el tiempo se multiplica, pero para eso tenemos toda la noche de enchufe por delante. Por último, el precio de venta fijado para este Mustang E-GT es de 72.700 euros.