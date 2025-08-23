Victoria Federica se ha hecho con el top de Massimo Dutti que respira lujo silencioso y mejor queda con vaqueros

Victoria Federica sigue de concierto en concierto en su querida Marbella. Si hace unos días la royal se dejó ver en el concierto de Siempre Así en el Starlite Occident, su última parada ha sido India Martínez, una noche en la que estuvo acompañada de varios amigos y que, como nos tiene acostumbrados, volvió a convertirse en un despliegue de estilo.

Lo cierto es que este verano Vic nos está mostrando su faceta más camaleónica: capaz de pasar de los estilismos más propios del lujo silencioso a apuestas mucho más urbanas con trenzas y toques Gen Z, confirmando que no hay un único molde en su estilo. La hija de la Infanta Elena ha vuelto a demostrar que es más que capaz de adaptarse al contexto con esa mezcla entre naturalidad y tendencia que tanto engancha, y en esta ocasión, para una noche mágica en Starlite, apostó por una fórmula que nunca falla: un look sofisticado, pero relajado, de esos que elevan cualquier plan veraniego y que encajan a la perfección en la atmósfera de las noches marbellíes.

El top plisado que respira lujo silencioso

Todavía disponible en tienda, el último fichaje fashionista de Vic es la perfecta representación de ese estilo sin estridencias que tanto está triunfando. Vic repite esta fórmula una y otra vez y es que encaja a la perfección con su estética: discreto, elegante y con la capacidad de encajar en cualquier contexto. No es para nada casualidad que figuras como nuestra 'royal' más influencer apuesten por este tipo de prendas, condensan lo que todas las expertas en moda buscan de un look: versatilidad, tendencia y ese aire distinguido que no pasa desapercibido.

Top holgado plisado detalle jaspeado, de Massimo Dutti (49,95 euros)

Top holgado plisado detalle jaspeado. Massimo Dutti

El protagonista de la noche fue este top holgado plisado de Massimo Dutti en tono jaspeado, con un diseño relajado, escote barco y de aire asimétrico, pero con ese aire de sofisticación que caracteriza al lujo silencioso. Una prenda que se mueve entre lo minimalista y lo chic, con un corte fluido y detalles plisados que lo convierten en un básico de fondo de armario capaz de elevar hasta el vaquero más sencillo.

Cómo vestir en una noche marbellí según Victoria Federica

Para rematar el look, Vic lo llevó con un 'top bandeau' negro debajo, vaqueros oscuros rectos y su inseparable bolso negro de estética minimalista, demostrando que a veces menos es más. El detalle con el que más nos identificamos del look estuvo en su melena suelta y natural, pero con esa pinza de por sí acaso, un gesto al que todas hemos recurrido para soportar las alturas temperaturas veraniegas de este 2025, y que nos hace ver que también sabe lo que es improvisar en mitad de la noche.

El look de Victoria Federica. @vicmabor

Con esta nueva aparición, Victoria Federica confirma que sus noches de verano son puro manual de estilo: entre la naturalidad y la sofisticación, sin perder nunca de vista las tendencias que mejor funcionan entre la Gen Z y la estética más cosmopolita.