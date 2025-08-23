VIII edición de la Gran Fiesta de la Vendimia en la D.O. Ribera del Duero

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero anuncia la celebración de la VIII edición de la Gran Fiesta de la Vendimia, un evento ya consolidado como uno de los grandes hitos culturales y sociales del calendario ribereño. La cita, que tendrá lugar del 3 al 6 de septiembre en diversos escenarios del corazón de Aranda de Duero, reunirá a miles de visitantes en torno al vino, la música, la tradición y el talento local e internacional.

Este año, la Gran Fiesta de la Vendimia se amplía a cuatro días, ofreciendo una experiencia aún más completa que fusiona el carácter popular con el prestigio enológico de la D.O. Ribera del Duero. Como es habitual, todas las actividades serán gratuitas -salvo la cata premium y la cata multitudinaria, que tiene fines solidarios- y se celebran gracias al impulso del Consejo Regulador en colaboración con el Ayuntamiento de Aranda de Duero, Ruta del Vino Ribera del Duero, la Diputación Provincial de Burgos, Fundación Caja Rural Burgos, ASEBOR y ASOHAR.

La programación dará comienzo el 3 con una actividad de carácter solidario: la cata multitudinaria, que tendrá lugar de 20 a 21 horas en la Plaza del Trigo. Esta cita permitirá a los asistentes disfrutar de una degustación de los 8 vinos ganadores de los Premios Envero, por una aportación de 10 euros cuya recaudación irá destinada a la Asociación Red Solidaria Ribera.

El jueves 4, la propuesta se vuelve más exclusiva con la cata premium, prevista a las 20 horas en la Cultural Caja Burgos. Esta cata reunirá a una selección de vinos singulares, aclamados, valorados y mejor puntuados por prescriptores nacionales e internacionales de reconocido prestigio, impartida por el sumiller Diego González, nombrado Mejor Sumiller de España 2025. Será accesible mediante inscripción y pago previo en https://experiencias.riberadelduero.es/

El viernes será una jornada especialmente animada, con la música como gran protagonista. A las 20h, la Plaza Mayor acogerá la actuación de Cristina Len, ganadora del concurso Talento Ribera, que abrirá la noche con su propuesta artística.

A las 21:40 horas tendrá lugar el pistoletazo de salida, que incluirá la entrega del Premio Herencia Ribera y la entrega de premios del Concurso de Fotografía. Como colofón a la jornada, el cantante Cepeda actuará a las 22:15h, seguido de una sesión nocturna con el DJ Óscar Mina (de 00:15h a 01:30h), que pondrá ritmo a la madrugada.

El sábado, 6 de septiembre, será, sin duda, la jornada más completa de la Gran Fiesta de la Vendimia. La programación dará comienzo a las 12:20 horas con la entrada del Grupo Tradiciones del Duero en la Plaza Mayor, que abrirá paso al acto institucional y al tradicional pisado de la uva, previsto de 12:30 a 13:30.

A continuación, a partir de las 13:45, la música tomará el relevo con la actuación del grupo Amparanoia, que animará la Plaza Mayor con su energía mestiza hasta las 15:05.

La programación vespertina se reanudará a las 19 horas en la Plaza de la Constitución, donde el artista Jean Philippe Kikolas ofrecerá su espectáculo de circo-teatro “Sin remite”, una propuesta visual, poética y llena de humor para todos los públicos. Más tarde, a las 19:45 el cómico y cantante Riki López tomará la Plaza del Trigo con su show de humor, monólogos y canciones.

Ya entrada la noche, a las 21 horas, la Plaza Mayor acogerá la actuación del grupo de versiones, Flying Cactus, que ofrecerá un repertorio de clásicos del rock and roll en directo. A las 22:45, el conocido cantante y compositor Santiago Auserón desatará emociones con su concierto. Finalmente, la jornada se cerrará con una gran sesión musical a cargo de Los40 DJ Sessions de la mano de David Álvarez, que arrancará a las 00:45 y se extenderá hasta las 02:15, poniendo el broche final perfecto a una edición que, una vez más, celebra la pasión, la identidad, la excelencia vinícola y la calidad de Ribera del Duero.

En el corazón de Aranda de Duero, la Plaza Mayor se transformará en un vibrante epicentro de la cultura vinícola con la instalación de 13 casetas que representarán a algunas de las bodegas de la región. Durante la VIII edición de la Gran Fiesta de la Vendimia, los asistentes podrán explorar y degustar los vinos de 13 bodegas1. Este conjunto de bodegas ofrecerá una oportunidad única para apreciar la diversidad y calidad de los vinos blancos, rosados y tintos de Ribera del Duero, en una atmósfera única que celebra la rica herencia enológica de la región.

Programación Peña Tierra Aranda, días 5 y 6 de septiembre

En paralelo a la Gran Fiesta de la Vendimia, la Peña Tierra Aranda celebrará su propia serie de eventos culturales y sociales, comenzando el viernes, 5 de septiembre, en la Plaza del Trigo. Este itinerario complementa a la perfección las actividades programadas para la VIII Gran Fiesta de la Vendimia, enriqueciendo la experiencia cultural en Aranda de Duero.

Además, algunas de estas actividades tendrán un carácter solidario, destinándose toda la recaudación a la Cruz Roja de Aranda de Duero, con la colaboración del Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero. Entre ellas destacan las que se celebrarán el sábado en la Plaza del Trigo: la Talanquera Popular Solidaria (13:30 h) y la Tradicional Merienda del Chicharro (19:00 h).

La Gran Fiesta de la Vendimia vuelve a colocar al vino en el centro de la experiencia, con la instalación de 13 casetas de bodegas en la Plaza Mayor, donde el público podrá degustar y adquirir referencias de algunas de las marcas representativas de la D.O. Ribera del Duero.

"La Gran Fiesta de la Vendimia no es solo una celebración del vino, es un reconocimiento al alma de nuestra tierra y a todos los que, generación tras generación, han hecho de Ribera del Duero un referente vitivinícola a nivel mundial. Esta edición, más ambiciosa que nunca, refleja el compromiso de nuestra denominación con la cultura, la tradición y el desarrollo de nuestra comunidad. Durante estos días, Aranda de Duero se convierte en el punto de encuentro entre bodegueros, viticultores, visitantes y amantes del vino, en un entorno donde la emoción, el talento y el esfuerzo colectivo se funden en una experiencia inolvidable." destaca Enrique Pascual, Presidente del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero.