Al sustituir el parabrisas es necesario recalibrar los sistemas de ayudas a la conducción del automóvil

Recalibrar las cámaras de los sistemas de seguridad activa de los automóviles a la hora de sustituir los parabrisas es importante para que el coche no cometa fallos al reconocer el entorno y se produzcan colisiones o atropellos. Un 16% de los coches a los que Carglass España sustituyó el parabrisas en 2021 necesitó recalibrar las cámaras de sus sistemas ADAS.

Se ha disputado en Barcelona el Best of Belron 2022, el “campeonato del mundo” de montadores de parabrisas, que nos explican que los sistemas avanzados de asistencia a la conducción ADAS (Advanced Driver Assistance Systems, por sus siglas en inglés) son uno de los mayores avances del automóvil en materia de seguridad. Estos sistemas son cada vez más comunes y la Unión Europea está haciendo obligatoria su incorporación, por etapas. En los coches homologados a partir del 6 de julio de este año serán obligatorios la frenada automática de emergencia, el asistente de cambio involuntario de carril, el asistente de velocidad inteligente, somnolencia, la cámara de visión posterior y los avisadores de distracciones y somnolencia. Estos sistemas tienen que seguir funcionando con precisión a lo largo de la vida útil del vehículo, porque pueden llegar a tomar el control del coche y porque el conductor confía en ellos y espera su respuesta para alertarle de una situación de riesgo o para que intervengan.

Por eso es clave que, tras un accidente o una rotura de parabrisas, los sensores de estos sistemas se recalibren para que sigan ofreciendo una información correcta y los sistemas de seguridad puedan realizar un reconocimiento fiable del entorno del vehículo, por ejemplo, para detectar otros coches, a peatones, la señales, las vías… Incluso la FIA (Federación Internacional del Automóvil) ha manifestado que “asegurar procesos transparentes de mantenimiento y calibración para que los sistemas ADAS mantengan su eficacia con el paso del tiempo” es una de las claves del éxito futuro de esta tecnología.

Así lo hemos podido comprobar el en Best of Belron, el “campeonato del mundo” de montadores de parabrisas que se ha disputado estos días en Barcelona, con participantes de 28 países y dos días de intensa competición. Los técnicos de Carglass nos explicaron en detalle esta compleja operación, que requiere de unas herramientas específicas y de técnicos formados en el proceso de recalibración.

El Grupo Belron ha realizado cerca de 2 millones de recalibraciones en 2021. En nuestro país, Carglass España completó 43.653 recalibraciones el año pasado. Un 16% de los coches a los que sustituyeron un parabrisas necesitó recalibrar las cámaras de sus sistemas ADAS, un porcentaje todavía lejano al 31% de Noruega por la mayor antigüedad del parque de vehículos español. Eso sí, como asegura Neil Rogers, Director General de Carglass España, “la diferencia solo está en la curva de velocidad de la implantación de estos sistemas, porque sabemos que en el futuro el 100% de los coches los equipará y sus sensores tendrán que ser recalibrados cuando se cambie un parabrisas”.

¿Qué sucede si no se recalibra o se hace mal? Los sistemas ADAS pueden sufrir graves fallos de funcionamiento porque sus cámaras y sensores no hayan sido recalibrados, o esa operación se haya hecho de un modo incorrecto, tras sustituir un parabrisas. El Grupo Belron ha realizado pruebas en el Reino Unido con el instituto MIRA para valorar los efectos de una mala calibración y se ha demostrado una degradación del rendimiento del sistema de frenado de emergencia automática AEB cuando la calibración de la cámara montada en el parabrisas se desviaba de las especificaciones del fabricante. Estos fallos pueden provocar una colisión por alcance con otro vehículo o un atropello, pues el sistema no calcula bien las distancias ni la potencia de frenado necesaria.

Best of Belron 2022 Tras dos días de intensa competición entre los 28 mejores montadores de lunas de todo el mundo el vencedor fue Joe Milligan, de Estados Unidos, Campeón del Best of Belron 2022. El representante de Carglass España, Javier Fernández (técnico del centro Carglass de Cáceres), realizó una gran competición y destacó en la prueba de recalibrado de los sistemas ADAS. El Best of Belron es un gran evento que llega a su undécima edición, en la que congregó a más de 1.600 personas entre participantes, representantes de cada país, prensa e invitados.