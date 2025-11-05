Bosch invierte 2.500 millones para aplicar la inteligencia artificial a la movilidad

La multinacional alemana Bosch, uno de los fabricantes más importantes del mundo en el apartado de componentes electrónicos para la industria del motor, invertirá en los próximos dos años más de 2.500 millones de euros para desarrollos de inteligencia artificial. Según explicó el CEO de la compañía en España, José Antonio Relaño, estas tecnologías son fundamentales para concebir el automóvil el futuro. De hecho, la IA esta tecnología ya está integrada en todos sus productos y procesos, y ha dado lugar a soluciones como CAI y Agent Assist, herramientas de atención al cliente basadas en IA desarrolladas en España.

Javier González Pareja, presidente del Grupo Bosch para España y Portugal Bosch

El presidente del Grupo Bosch para España y Portugal, Javier González Pareja, en una jornada sobre tecnología celebrada por esta empresa, subrayó que el liderazgo tecnológico de la compañía se apoya en cuatro pilares: fuerza innovadora, conocimiento multisectorial, producción de alta tecnología y una visión “glocal”. Con más de 87.000 empleados en I+D y presencia en más de 60 países, Bosch se consolida como un actor clave en la transformación tecnológica global.

Uno de los grandes protagonistas de esta jornada fue el concepto de “Software Defined Vehicle (SDV), que redefine el automóvil como una plataforma digital. Este enfoque permite controlar remotamente funciones clave del vehículo, desde el motor hasta los sistemas de seguridad, facilitando actualizaciones constantes y una personalización sin precedentes. Bosch también ha presentado soluciones de postventa para vehículos eléctricos e híbridos, como herramientas de diagnosis avanzadas, formación técnica y servicios de diagnosis remota.

La movilidad del futuro también pasa por el hidrógeno. Bosch ha mostrado su apuesta por esta tecnología con el desarrollo de un stack PEM de 1,25 MW y placas de cocción domésticas adaptadas al hidrógeno verde. Además, la división Bosch eBike ha presentado un sistema ABS mejorado para bicicletas eléctricas, que incrementa la seguridad y el control en frenadas exigentes.