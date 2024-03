Cómo colocar el equipaje en el maletero en Semana Santa para evitar una multa

Durante la Semana Santa, se produce un aumento significativo del tráfico en las carreteras españolas. Muchas personas aprovechan estos días festivos para viajar, visitar a familiares, disfrutar de la naturaleza y explorar nuevos destinos nacionales. Como bien sabrá el lector, antes de iniciar el trayecto, es necesario que todas estas personas tomen algunas precauciones, para poder viajar con seguridad.

Algunas de estas precauciones son más que conocidas, como revisar la presión de los neumáticos, asegurarse de que los faros y los intermitentes estén en buen estado de funcionamiento, y tener una cantidad suficiente de combustible para el viaje. Sin embargo, hay una precaución adicional que a menudo se pasa por alto: acomodar correctamente el equipaje en el coche.

La mala disposición del equipaje en el vehículo puede ser peligrosa. Puede afectar la estabilidad del automóvil, generar ruido, polvo u otras molestias, además de obstruir los dispositivos de iluminación y señalización, las placas o distintivos obligatorios. Por esta razón, independientemente de lo excesivo que pueda parecer una multa de 200 euros por tener el equipaje mal acomodado (según el criterio de un agente), es útil recordar cómo hacerlo correctamente:

¿Cómo debemos acomodar el equipaje?

La regla general para acomodar el equipaje es que todos los objetos deberían ir en el maletero o en una caja cerrada en el techo, aislados del interior del vehículo. Incluso los objetos más livianos deben seguir esta regla, ya que, en caso de una colisión o frenazo a 50 kilómetros por hora, estos podrían multiplicar hasta en 50 veces la fuerza del impacto, convirtiéndolos en auténticos y potencialmente letales proyectiles.

Por lo tanto, es crucial asegurarnos de distribuir correctamente la carga antes de arrancar el vehículo, ya que es un peligro real y a menudo subestimado. De hecho, según una encuesta realizada por el Real Automóvil Club de España (RACE) y la marca de neumáticos Goodyear, al menos un 35% de los conductores no siguen ningún criterio al organizar el equipaje en viajes largos.

No obstante, llevar toda la carga fuera de la cabina del vehículo no es la única precaución a tomar. También es importante tener en cuenta la forma en que se coloca la carga dentro del maletero, ya que esto puede afectar la maniobrabilidad y la seguridad del vehículo. Para evitar problemas, debemos colocar primero los objetos más grandes y pesados, pegándolos al respaldo de los asientos traseros, y distribuir la carga de manera equilibrada entre ambos lados. Es aconsejable asegurar el equipaje utilizando los puntos de agarre disponibles en el maletero.

En circunstancias excepcionales, cuando necesitamos llevar mucho peso, es crucial revisar primero la ficha técnica del vehículo para asegurarnos de que no estamos excediendo la Masa Máxima Autorizada. Si el volumen del equipaje es tan grande que no cabe en el maletero, es recomendable usar elementos externos para el techo. Sin embargo, debemos asegurarnos de que la carga no sobresalga más de un 15 por ciento de la longitud del coche y que, en ningún caso, bloquee los dispositivos de iluminación o señalización. Es importante recordar retirar estos elementos cuando no los estemos utilizando.