Conducir sin usar los intermitentes puede costarte una multa de hasta 200 euros según la DGT

La seguridad en la carretera depende no solo de las condiciones del tráfico y el clima, sino también del comportamiento de los conductores. Con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha implementado una serie de sanciones para aquellos conductores que no utilizan adecuadamente los intermitentes. Esta medida busca reducir la cantidad de accidentes y garantizar un tráfico más ordenado, sancionando con multas de hasta 200 euros a quienes no cumplan con esta norma fundamental.

Para reducir los accidentes y promover un tráfico más ordenado, la DGT impondrá multas de hasta 200 euros a los conductores que no usen los intermitentes en situaciones obligatorias. Estas situaciones incluyen giros, cambios de sentido, adelantos, incorporaciones, cambios de carril, paradas, estacionamientos y salidas en rotondas. Esta medida se enfoca en mejorar la comunicación entre los conductores y aumentar la previsibilidad de las maniobras en la carretera, lo cual es crucial para evitar colisiones. Además, no utilizar los intermitentes con suficiente antelación también puede resultar en una multa de 80 euros. Estas sanciones subrayan la importancia de seguir las normas de tráfico no solo por razones legales, sino también para mantener la seguridad de todos en la vía.

Importancia de los intermitentes

Los intermitentes son esenciales para la comunicación entre los conductores y los peatones, indicando las intenciones del conductor al cambiar de dirección o carril. No utilizarlos correctamente puede llevar a colisiones y desorden en las vías, por lo que su uso adecuado es fundamental. Esta norma no es solo una formalidad; su correcta aplicación puede ser la diferencia entre un trayecto seguro y un accidente. El uso de los intermitentes es una señal clara y universal que permite a los demás conductores anticipar tus movimientos, lo que es especialmente importante en condiciones de tráfico denso o en maniobras complejas. A pesar de su simplicidad, esta práctica es a menudo ignorada o mal ejecutada, lo que justifica la necesidad de sanciones más severas para fomentar su correcto uso.

Normas específicas para rotondas

Las rotondas son áreas que suelen generar conflictos debido a la falta de comprensión de sus normas. Para circular de manera segura en una rotonda, es crucial elegir el carril adecuado al ingresar. Si vas a tomar una de las primeras salidas, mantente en el carril derecho; si tu salida es posterior, utiliza los carriles interiores. Es importante respetar la preferencia de paso, recordando que los vehículos dentro de la rotonda tienen prioridad sobre los que se incorporan. Además, debes planificar tu salida con antelación y, a medida que te acerques a ella, incorporarte al carril exterior utilizando el intermitente derecho. En caso de no poder trasladarte al carril exterior, debes dar una vuelta adicional a la rotonda y realizar un nuevo intento. Esta planificación y anticipación son esenciales para evitar maniobras bruscas y potencialmente peligrosas que pueden confundir a otros conductores y aumentar el riesgo de colisión.

Errores comunes con el intermitente izquierdo

Algunos conductores utilizan el intermitente izquierdo mientras circulan por el carril exterior de la rotonda para indicar que no van a salir en la próxima salida. Aunque bien intencionado, este uso puede causar confusión, ya que el intermitente izquierdo debe usarse únicamente para cambiar al carril interior. Usar el intermitente incorrectamente puede llevar a malentendidos y accidentes, especialmente en situaciones de tráfico denso donde las decisiones rápidas son cruciales.

Rotonda Canva

Otras sanciones

Además de las multas de 200 euros por no usar los intermitentes en situaciones obligatorias, la DGT también sanciona con 80 euros a quienes no los utilicen con suficiente antelación. Estas multas buscan reforzar la importancia del uso de los intermitentes como una práctica estándar y esencial para la seguridad en la carretera. La anticipación es clave en la conducción segura, y el uso de intermitentes con suficiente tiempo permite a otros conductores adaptarse a tus movimientos, reduciendo el riesgo de accidentes.