¿Cuáles son las consecuencias penales de tener un accidente de tráfico con el carné de conducir caducado?

El Reglamento General de Circulación establece que los conductores españoles deben renovar su carnet de conducir cada 10 años. Sin embargo, para los conductores de más de 65 años, este período se reduce a 5 años. Dado que estos plazos son bastante largos, es común que muchas personas se olviden de renovarlo a tiempo.

Este no es un problema menor. Una vez que el carnet de conducir ha caducado, deja de ser válido. Y es ilegal circular con él por las carreteras españolas. Si un agente nos pide el carnet y este está caducado, tendremos que enfrentar una sanción económica considerable. Pero la situación puede volverse mucho más complicada si nos vemos involucrados en un accidente de tráfico con un carnet de conducir que no está en vigor.

Las consecuencias legales

La Dirección General de Tráfico permite iniciar el trámite de renovación en los tres meses previos a la fecha de caducidad del permiso de conducir. Adelantarse estos 90 días no supone restar 90 días al tiempo de validez del documento, sino que este plazo se sumará desde el momento en el que haya caducado el carnet anterior.

Los conductores que no han estado atentos y se les ha pasado la fecha de caducidad, deben saber que es perfectamente posible renovar el carnet con normalidad. Pero no podrán conducir ningún vehículo hasta que tengan en su poder el nuevo permiso. Obedecer esta prohibición es importante, porque por conducir con el carnet de conducir caducado no está considerada una infracción, sino un delito. Y la multa en este caso es de 200 euros y sin detracción de puntos.

El incumplimiento de estas disposiciones no solo acarrea sanciones, sino que también puede tener implicaciones significativas en caso de accidentes de tráfico. Los infractores podrían enfrentar las sanciones indicadas en el Código Penal, bajo el capítulo de delitos contra la seguridad vial, y los costes derivados del accidente, si hubiese terceros involucrados.

El Código Penal, en su artículo 384, establece que las sanciones pueden variar desde una pena de prisión de tres a seis meses, hasta multas de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, dependiendo de la gravedad de los hechos. En caso de ser responsables de un accidente, el seguro del vehículo cubrirá la responsabilidad civil obligatoria frente a terceros. Sin embargo, la compañía aseguradora puede reclamar al infractor las cantidades abonadas por conducir con el carnet sin vigencia.

¿Cómo se renueva sin ir a la DGT?

La renovación del carnet de conducir se hace para controlar que todos los conductores tienen las facultades necesarias para circular sin poner en peligro la vida del resto de ciudadanos. Así como para mantener actualizados los datos personales de cada una de las personas que circulan por nuestras carreteras.

El Gobierno modifica la edad para renovar el carnet de conducir a los exenfermos de cáncer Pixabay

Por eso, para obtener el permiso, todos los conductores deben obtener un informe favorable de aptitud psicofísica. Y como esta prueba médica debe realizarse en un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado, no hay posibilidad de realizar el trámite íntegramente desde casa.

Sin embargo, sí que podemos hacer gran parte de las gestiones a través de Sede Electrónica de la DGT, sin tener que presentarnos en las Jefaturas provinciales y locales de Tráfico. Y para ello es necesario que contemos con un DNI electrónico, con un certificado electrónico vigente o con las credenciales cl@ve. Antes de comenzar, también sería importante que verifiquemos que tenemos descargado el programa AutoFirma.

Tal y como se describe en la página web de la DGT, el primer paso es solicitar la compra de la tasa correspondiente y descargar el justificante.

Para hacerlo hay que rellenar los datos de la solicitud, seleccionando la Jefatura u Oficina de Tráfico más cercana a nuestro domicilio en el apartado “Organismo destinatario”. En la casilla “Asunto” se selecciona “renovación del permiso de conducir” y se añade el número de DNI del solicitante. Y por último, debemos adjuntar estos documentos dentro de la sección de “Documentos anexos”:

El impreso oficial de solicitud de renovación del permiso cumplimentado.

de solicitud de renovación del permiso cumplimentado. Informe de aptitud psicofísica expedido por uno de los Centros de Reconocimiento de Conductores autorizado. Este informe caduca a los 90 días hábiles, así que el interesado tiene tres meses para iniciar los trámites de renovación.

expedido por uno de los Centros de Reconocimiento de Conductores autorizado. Este informe caduca a los 90 días hábiles, así que el interesado tiene tres meses para iniciar los trámites de renovación. Número de tasa correspondiente o resguardo de haber realizado el pago de la misma.

Cuando la DGT reciba la documentación, citará al interesado en una de sus oficinas para entregar en mano una fotografía original y actual de 32x26 milímetros. La fotografía debe ser a color y con fondo liso, tomada de frente con la cabeza descubierta y sin ninguna prenda que pueda impedir o dificultar la identificación. Una vez entregada la fotografía, Tráfico entregará al conductor un permiso de circulación temporal, que será válido hasta recibir el carnet definitivo.