¿Cuánto tiempo puedes dejar tu coche aparcado en un mismo sitio antes de que se lo lleve la grúa?

Aparcar en ciertos lugares de las grandes ciudades y a ciertas horas puede convertirse en un auténtico infierno. Paseamos por las mismas callejuelas una y otra vez para encontrar un sitio que nos cuadre. Y cuando por fin lo hemos encontrado, cuesta mucho deshacerse de él. Por eso, hay algunos conductores que prefieren dejar el coche aparcado el máximo tiempo posible y utilizar el transporte público... al fin y al cabo, el tiempo que van a perder en el autobús o en el metro compensará al que también perderían buscando un nuevo aparcamiento. También hay muchos otros usuarios que, si bien tienen un vehículo en propiedad, no lo utilizan en su día a día, por lo que suelen dejar el vehículo aparcado en el mismo sitio durante varios días.

Es lógico que estas personas puedan cuestionarse si mantener el vehículo estacionado en un mismo lugar durante varios días podría ser interpretado por las autoridades de tráfico como una infracción, lo que podría llevar a la retirada del vehículo mediante una grúa.

¿Qué dice la ley?

Lo cierto es que no hay una norma general de la Dirección General de Tráfico que fije un tiempo máximo que un coche puede permanecer estacionado en un lugar específico, sino que depende del ayuntamiento de cada localidad. Tal y como explica el primer apartado del artículo 93 del Reglamento General de Circulación:

“El régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas se regulará por ordenanza municipal, y podrán adoptarse las medidas necesarias para evitar el entorpecimiento del tráfico, entre ellas limitaciones horarias de duración del estacionamiento, así como las medidas correctoras precisas, incluida la retirada del vehículo o su inmovilización”.

O sea, que el número de días consecutivos que puedes dejar el coche estacionado en un lugar concreto puede variar significativamente dependiendo de las disposiciones, ordenanzas, leyes y reglamentos particulares de cada municipio. Así, hay municipios en los que no se impone ningún límite (normalmente los pueblos y las localidades más pequeñas). También otros que permiten que un coche esté aparcado en el mismo sitio durante un mes. Normalmente, esto sucede en localidades de un tamaño mediano y se hace así para evitar el abandono de vehículos en las aceras.

Sin embargo, las grandes ciudades sí que son mucho más restrictivas en este sentido. El volumen de vehículos que circulan en sus carreteras es mucho más grande, lo cual exige una mayor regulación y control. Por ejemplo, en Madrid, tienes permitido dejar tu coche aparcado en el mismo sitio durante un total de cinco días consecutivos. Pero hay un detalle importante a tener en cuenta: estos cinco días deben ser días hábiles. En otras palabras, solo cuentan los días de la semana de lunes a viernes. Además, si aparcas el coche en parques o zonas verdes con plazas de aparcamiento públicas, el tiempo máximo es de dos días, igualmente hábiles.

Mientras tanto, en Barcelona las reglas son un poco diferentes. En esta ciudad, puedes dejar tu coche estacionado en el mismo lugar durante un periodo más largo, concretamente, hasta ocho días, sin distinguir entre días hábiles o no. Esto proporciona un poco más de flexibilidad si necesitas dejar tu coche aparcado durante una semana completa.

¿A cuánto asciende la multa?

Aunque existen estas normas, en la práctica es bastante raro que estas infracciones sean sancionadas. Los agentes y las autoridades de Tráfico suelen ser bastante indulgentes y a menudo pasan por alto estos casos. Sin embargo, hay situaciones donde la situación cambia. Por ejemplo, puede suceder que un vecino note que un vehículo ha estado aparcado en el mismo lugar durante un tiempo excesivo y decida denunciar la situación a las autoridades.

En estos casos, los agentes de tráfico pueden verse obligados a tomar medidas. Así que, aunque las multas son raras, no son imposibles y se deberían tomar en cuenta las regulaciones locales para evitar sorpresas desagradables.

En cuanto a la cuantía de la sanción económica, esta infracción está contemplada como una infracción leve, por lo que la multa asciende a 80 euros, con posibilidad de una reducción del 50 por ciento por prontopago, es decir, si se paga en menos de 20 días desde la notificación de la sanción.

La posibilidad de que la grúa remolque un vehículo está sujeta a las regulaciones de cada municipio. Es vital destacar que, tanto en Madrid como en Barcelona, un vehículo correctamente estacionado no será remolcado, siempre y cuando no obstruya el paso a otros vehículos, no suponga un peligro para la seguridad vial ni invada un paso de peatones.

El único caso donde se contempla realmente la retirada del vehículo es si el vehículo se encuentra en un estacionamiento regulado y de pago y si el vehículo se considera “abandonado”. Esto sucede cuando el vehículo ha estado parado durante varios meses. Y en este caso, se notificaría al dueño del vehículo con 48 horas de antelación, tras lo cual, el coche se llevará el vehículo.