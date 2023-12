No dejes que el invierno arruine tu mañana: Cómo arrancar tu coche cuando hace un frío que pela

Idealmente, todos tendríamos los medios suficientes para pagar por una plaza de garaje cubierta y dejaríamos el coche calentito durante todo el invierno. Tristemente, la realidad no es esa y muchos tenemos que dejar nuestro coche a la intemperie, sufriendo unas condiciones climáticas que en esta época son muy duras. Una cosa que sí que podemos hacer para proteger al vehículo del maltrato del clima (y sin gastarnos demasiado dinero) es utilizar una lona. Aunque esto tampoco entra en los planes de la mayoría, porque con el frío que hace, lo último que apetece es dedicar varios minutos todos los días a colocar la lona al coche.

Esta situación provoca que los componentes del vehículo se vean afectados por el frío y que, en consecuencia, pueda tener problemas para arrancar, sobre todo en las primeras horas de la mañana. El principal culpable de esta situación es la batería, porque las bajas temperaturas afectan la química de sus componentes y esta se vuelve mucho más ineficiente.

Una mujer huye del frío imperante en la gélida mañana de ayer, que helaba la fuente en la que está impreso el nombre de Palencia larazon

¿Cómo arrancar con frío?

Bajo circunstancias normales, la batería se agota al proporcionar energía a distintos componentes del vehículo como los faros, la radio, el motor de arranque, entre otros. Si todo funciona como debería, la batería se recargará a través del alternador al moverse y funcionar el motor. Sin embargo, si el alternador falla o si no le damos suficiente tiempo para generar la energía que recargará la batería, los sistemas del vehículo no podrán arrancar. Este problema es aún más común cuando las temperaturas bajan, no solo debido a fallos del alternador, sino también de la propia batería:

Cuando los termómetros indican temperaturas bajo cero, afectan la química de las baterías, ocasionando un rendimiento más bajo que en condiciones normales. Aunque el alternador funcione correctamente, es posible que la batería no pueda recuperar toda la energía necesaria para arrancar el coche. Por eso es común que tengamos problemas para encender el motor cuando el coche ha pasado la noche a la intemperie.

Para facilitar el arranque del coche y asegurar que la batería funcione correctamente, podemos ayudarla aumentando un poco su temperatura unos minutos antes de intentar arrancar el motor, utilizando un paño cálido y seco. De esta manera, el coche arrancará más rápido y los componentes del vehículo sufrirán menos desgaste.

Al encender el coche, es mejor hacer intentos breves para no forzar el motor y no agotar la batería. Si tienes un coche diésel, intenta encender el contacto dos o tres veces, esperando a que se apague la luz indicadora de los calentadores antes de intentarlo de nuevo. Estas luces indican que las bujías de precalentamiento están funcionando.

Las baterías sufren especialmente las inclemencias del invierno La Razón

Estas piezas sirven para calentar la cámara de combustión y facilitar el arranque. Accionándolas varias veces podemos mejorar nuestras posibilidades de encender el motor. Otra forma de facilitar el encendido y la distribución de electricidad al sistema, es asegurarse de que los bornes de la batería estén limpios y libres de depósitos salinos. Hay varios productos en el mercado y soluciones caseras que pueden ayudarte a realizar esta tarea.

El próximo año, trata de anticiparte a la situación y recarga la batería cuando comiences a notar el cambio de estación. De esta manera, será capaz de resistir el invierno y evitarás que se descargue. Para verificar que el nivel de carga es el adecuado, puedes usar un multímetro, que debe indicar una tensión superior a 12,4 V.