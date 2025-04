Denza, la marca “premium” del gigante chino BYD, llegará a España antes de fin de año

Denza es la nueva marca de alta gama del gigante chino BYD. Viene muy fuerte, con el lema “La Tecnología Impulsa la Elegancia”, y con el objetivo de hacerse un hueco importante entre los grandes de la industria europea. En España estará a la venta a final de este mismo año.

Z9GT Denza

La marca irrumpe en el mercado para remover el segmento premium con dos modelos que no pasarán desapercibidos: el impresionante Z9 GT, que hemos tenido la ocasión de probar brevemente, un shooting brake deportivo con un importante ramalazo a Porsche Panamera o Taycan Cross Turismo, que puede ser 100% eléctrico o híbrido enchufable; y el D9, un imponente monovolumen de siete plazas que es un salón rodante de primera clase y que, en su caso, nos recordó al nuevo Lexus LM300h. Sin duda, dos enormes referencias para los nuevos Denza.

Z9 GT Denza

Para su desembarco en Europa la marca china ha hecho los deberes y sabe a lo que se enfrenta. Denza es una novedad para la gran mayoría de los mortales, pero su historia comenzó en 2010 en forma de joint venture entre BYD y Mercedes, quizás una asociación fallida, al menos para Mercedes, porque de aquello solo queda el control total de BYD y el diseño europeo firmado por Wolfgang Egger, el alemán responsable de modelos icónicos de Audi o Alfa Romeo.

Egger nos habla de fluidez, de la belleza atemporal y la seda, pero nos quedamos con coches impactantes de tecnología que resulta casi excesiva, bien hechos, de proporciones elegantes y una aerodinámica difícil de mejorar salvo en el mundo de la competición. La versión 100% eléctrica del Z9GT acelera de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos, gracias a sus más de 800 caballos combinados. La híbrida enchufable Super DM no se queda atrás: ofrece más de 1.100 kilómetros de autonomía combinada. Ambas comparten el sistema de tracción tri-motor, lo que permite un control vectorial del par motor más propio de un coche de carreras que de una berlina de lujo.

Z9 GT Denza

Cuando hablamos de tecnología excesiva partimos de la base de la e3 Platform sobre la que se hace este coche, una arquitectura con tecnología de control inteligente que presenta funciones pioneras como la tracción independiente con tres motores, dirección independiente con dos motores en las ruedas traseras, control total de movimiento del vehículo e integración de la batería en la carrocería. Casi asusta la e3 Platform porque ofrece la posibilidad de elegir entre un sistema 100% eléctrico o la tecnología híbrida enchufable.

Z9 GT Denza

La versión 100% eléctrica ofrece una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos gracias a la exquisita capacidad de tracción y la potencia de su motor delantero, con 230 kW/313cv, junto a cada uno de sus dos motores traseros, que aportan una potencia de 240 kW/326cv cada uno… La versión híbrida enchufable hace uso de la misma configuración en el eje trasero que el modelo eléctrico, pero bajo su capó cuenta con un motor de gasolina turboalimentado de 2.0 litros y un motor eléctrico con una potencia máxima de 200 kW/272 caballos y un par máximo de 315 Nm. Cada uno de sus motores eléctricos traseros produce 220 kW/299cv. Con semejante rendimiento, ponerse al volante del Z9GT es casi la locura.

La e3 Platform desarrollada por BYD para Denza, es la clave. Esta arquitectura integra tres motores eléctricos, uno delantero y dos traseros, dirección independiente en cada rueda trasera, control de movimiento inteligente y conectividad entre todos los sistemas del coche en 10 milisegundos. El resultado es una agilidad que no tiene sentido en un coche de 5,2 metros, con un radio de giro menor que el de un Fiat 500: solo 4,62 metros. Y además el Z9GT puede avanzar en diagonal como un cangrejo, rotar sobre su eje o aparcar solo usando maniobras que parecen coreografías… todas estas “maniobras” nos dejan un tanto fríos porque fastidian los neumáticos y no vemos ni la practicidad ni la lógica, tampoco me parece interesante que un coche salte, o baile o tenga luces como si fuera una discoteca hortera. A esto me refería con la tecnología excesiva e innecesaria.

Al margen de esto, el Denza Z9GT me parece un coche impresionante por su calidad de rodadura, por su potencia, aplomo en el paso por curva y por las prestaciones. El aislamiento acústico es total, la suspensión neumática una delicia y frena muy bien. Y hay mucha más tecnología que sí nos parece útil; en la frenada de emergencia las ruedas traseras giran hacia el centro del coche para mejorar la estabilidad, si hay hielo o nieve, el sistema ajusta el par de cada rueda en milisegundos para mantener la trazada y si revienta un neumático a 180 km/h, el coche gestiona la trayectoria como si tal cosa. Esto sí que hace del Denza Z9GT un coche muy especial digno de ser la vanguardia tecnológica del momento.