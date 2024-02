Este es el color que la Unión Europea prohibirá en coches y motos a partir de 2024

La Unión Europea (UE) ha anunciado una prohibición histórica que entrará en vigor este mismo año, 2024, afectando la fabricación de vehículos en la región. Se trata de la prohibición del uso del cromo hexavalente, una sustancia tóxica utilizada en el proceso de cromado de vehículos para otorgarles un brillo característico.

Esta medida se fundamenta en los graves riesgos para la salud asociados con el cromo hexavalente, que incluyen el riesgo de cáncer, daños en el hígado y problemas de reproducción. Estudios han demostrado los efectos nocivos de la inhalación de partículas de esta sustancia, especialmente para aquellos que trabajan con ella.

La prohibición, sin embargo, no será retroactiva, lo que significa que no afectará a los propietarios de vehículos ya fabricados con cromo hexavalente. No obstante, se hace hincapié en la necesidad de notificar a las autoridades de tráfico y a las compañías de seguros en caso de repintar un vehículo para cambiar su color.

Ante esta medida, los fabricantes del sector están buscando urgentemente compuestos alternativos que les permitan seguir ofreciendo tonalidades similares sin recurrir a compuestos tóxicos. Ejemplo de ello es Renault, que ha comenzado a introducir molduras de colores alternativos en sus vehículos y está explorando el uso de materiales exóticos como la pizarra natural o el corcho.

Esta prohibición no solo tiene implicaciones para la industria automotriz, sino que también resalta la importancia de considerar la seguridad vial en relación con el color de los vehículos. Datos muestran que colores claros como el blanco y el gris son más seguros debido a su mayor visibilidad en condiciones adversas, lo que podría influir en las preferencias de color de los consumidores en el futuro.