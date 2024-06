Se hunden las ventas de coches electrificados, que retroceden casi un 12% en mayo

Mientras el mercado de turismos en España ha aumentado un 3,4% en el pasado mes de mayo, al haber conseguido un total de 95.158 unidades gracias sobre todo al empuje de las ventas de las empresas de alquiler que preparan la temporada de verano, el mercado de automóviles electrificados presenta un importante descenso del 11,9% al contabilizar únicamente 9.180 unidades, es decir, menos del diez por ciento del total.

En el conjunto de los cinco primeros meses, el mercado general ha crecido un 6,8%, con 431.884 nuevas matriculaciones, lo que significa que nos encontramos aún un 23% por debajo de los volúmenes de 2019, último año antes de la pandemia. Y más grave es la situación en lo que respecta a los vehículos electrificados, es decir, los eléctricos puros y los híbridos enchufables que, entre enero y mayo, sólo han alcanzado una penetración del 10,45% del mercado total, cifra que está por debajo de la registrada en el mismo periodo del año pasado, que fuel del 10,79%. Una situación que preocupa especialmente a los fabricantes de este tipo de coches ya que con estas cifras no se pueden cumplir los objetivos de descolonización fijados por la UE. “El sector no para de lanzar modelos con enchufe al mercado -insisten-, pero solos no podemos tirar más del carro. Sería necesaria una mayor implicación y rapidez desde la administración para ayudar al ciudadano a optar por las nuevas tecnologías”.

En cuanto a las ventas por canales, se registran aumentos principalmente desde el canal de alquiladores que registra un crecimiento del 27,1%, con 27.599 unidades. Del mismo modo, las ventas particulares crecen un 2,5%, con 37.421 ventas. Por el contrario, el canal de empresas registra un descenso del 10,9% y 30.138 ventas en mayo.

Por lo que respecta a las marcas y modelos, Toyota volvió a dominar el mes de mayo y se destaca en el acumulado del año. En mayo le siguió Hyundai, aunque los siguientes puestos, que ocupan Peugeot, Renault, Kia y Seat están separados por solo centenares de unidades. Lo mismo ocurre en el periodo enero-mayo, dominado claramente por Toyota con 40.088 unidades, pero las marcas perseguidoras, Seat, Volkswagen, Peugeot, Hyundai y Kia están separadas por poco más de mil unidades.

Si analizamos las ventas por modelos, el Citroën C-3 fue en mayo el más vendido, con 2.823 ejemplares. Por delante del Peugeot 2008, el Dacia Sendero, el Renault Clio y el Hyundai Tucson. El sendero es el más matriculado hasta mayo, que supera al Toyota Corolla, al Seat Ibiza y al Hyundai Tucson, que se mantiene en un buen nivel de ventas a pesar de que la marca coreana ya anuncia la salida de su nuevo Tucson.