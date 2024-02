La inactividad del Gobierno pone en peligro la continuidad de la fábrica Ford de Valencia

La escasa demanda de coches eléctricos en el mercado español, provocada por los retrasos en la puesta en marcha de la red nacional de cargadores, además del mal funcionamiento de las ayudas del plan Moves está provocando que las ventas de coches eléctricos en España no superen el 5% del mercado total. Con estas cifras, Ford no realizará inversiones para producir automóviles de este tipo en nuestro país, lo que pone en peligro la continuidad de la factoría de Ford en Almusafes. En abril se anunciará el futuro de la planta.

Mientras llega esta fecha, ya se ha acordado un nuevo expediente de regulación temporal de empleo que afectará a medio millar de trabajadores durante 16 días laborables y supondrá un paro completo de tres días en la planta de motores. La medida entra en vigor hoy mismo día 13 de febrero y se prolongará durante un mes y medio, hasta el 28 de marzo, y conlleva la parada del turno de tarde. En la línea de motores, habrás una parada completa los días 13 y 19 de febrero y el 4 de marzo. En producción de vehículos tampoco se prevé trabajo en el turno de tarde para la semana del 19 al 23 de febrero, por lo que el ERTE entraría en vigor en un momento de media producción en vehículos y sin producción en motores.

Una situación grave que no ha merecido hasta el momento la atención de los titulares de industria del gobierno Sánchez que no han abierto una comunicación directa con los directivos internacionales de la compañía, ya que este tipo de decisiones sobre el futuro de las inversiones se toman en la sede central de la empresa. A pesar de que Almussafes ya sufrió el año pasado un ERE que afecto a 1.100 trabajadores y que para este ejercicio está previsto otro expediente de regulación de empleo cuyo volumen se está discutiendo con los trabajadores y afectaría, en el mejor de los casos, al menos a otros 750 trabajadores.

La fábrica valenciana, con medio siglo de existencia, está disminuyendo paulatinamente su producción por la pérdida de modelos y la falta de proyectos. En los últimos años se han dejado de fabricar el S-Max, el Galaxy, el Kuga y el Mondeo y para dentro de tres meses está anunciada el cese de producción de la Transit. Con ello, solo quedará en las cadenas de montaje el Puma. Y con solo un modelo no es posible mantener una plantilla de 4.700 trabajadores. La clave estaría en que Valencia pudiera albergar la producción de algún modelo eléctrico que podría además abastecerse de la fábrica de baterías prevista en la zona.

Sin embargo, con un mercado interno de solo el 5% de las matriculaciones, es decir, de no más de cincuenta mil unidades, no hay proyecto rentable. Y la falta de ventas de este tipo de motorizaciones, en donde España se encuentra a la cola de Europa, es consecuencia de que no se han cumplido los planes diseñados por el Gobierno para establecer una red de cargadores que asegure la correcta utilización de estos automóviles. A ello se une la mala gestión de los fondos del plan Moves, que nos descuentan directamente del precio de compra, sino que hay que solicitarlo y, además de computar para el IRPF, tardan aproximadamente un año y medio en llegar a sus beneficiarios. Por último, no se han establecido ayudas fiscales a la compra por parte de particulares y empresas como ha hecho, por ejemplo, Portugal que multiplica por cuatro la penetración de los eléctricos frente a España.

Según fuentes de los trabajadores, la dirección de la marca ha prometido presentar un plan de viabilidad para Almussafes en el próximo mes de abril. Pero el pesimismo se deja notar en el ampliamente ya que, por un lado, las ventas de coches eléctricos no han crecido significativamente en los principales mercados europeos y la planta española ha perdido desde antes de la pandemia cerca de un cuarenta por ciento de su volumen de producción al cerrar 2023 con un total de 211.843 unidades salidas de su cadena de montaje. Hay que señalar que Almussafes compite para todos los nuevos proyectos de fabricación de Ford con la planta de Saarlouis, situada en Alemania.