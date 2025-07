Una estadounidense detalla cómo se vive un verano en Madrid: “Prepárense”

Que España se calienta en verano no es ningún secreto. Hay zonas que son prácticamente infernales en verano, especialmente durante las olas de calor. Esos días se hace prácticamente imposible salir a la calle en las horas centrales y cuando hay que hacerlo por obligación es un infierno. Ir a trabajar, al médico o a comprar es una osadía total. El ocio también se reduce y pocas opciones más hay además de darse un baño en la playa o piscina o acudir a algún espacio cerrado.

Esto es algo normalizado por los españoles, que adaptamos nuestra rutina en función del calor durante esta época del año. Sin embargo, resulta muy sorprendente para las personas que llegan desde el exterior. Betty, una creadora de contenido con más de 15.000 seguidores estadounidense que vive en España, narró su experiencia veraniega, concretamente en Madrid, ciudad que define así: "Es un horno, pero todavía la amo".

Así es el verano en España para una estadounidense

Betty comienza el vídeo mostrando lo lejos que está el pensamiento de los norteamericanos de la realidad del verano en Europa: "La gente me envía mensajes diciéndome que debo estar pasando mi mejor momento con mi 'euroverano' en Madrid". Sin embargo, no es exactamente así: "Amo España, es increíble, pero hace tanto calor que literalmente no puedo salir de mi casa de las dos de la tarde hasta las seis de la tarde".

Confiesa sus únicas opciones de ocio: "Hace tanto calor aquí que mis únicas opciones son museos, lugares cerrados con aire acondicionado o quedarme en casa con las persianas cerradas". Está claro que dar un paseo por mitad de Madrid en plena tarde de julio no es lo más agradable. Por tanto, cierra el abanico: "Son las únicas opciones que tenemos las personas sin aire acondicionado". No es así en todas las zonas de España, aunque sí en muchas.

Todo cambia por la noche

El momento de la puesta de sol es el más esperado por ella: "Finalmente, una vez que se pone el sol, sabes que puedes salir y dar un buen paseo". Sin embargo, no es el paraíso: "Todavía hará 90 grados". En Estados Unidos los grados se miden en la escala Fahrenheit por lo que ese número son unos 32ºC. Ironiza sobre la situación: "En un buen día serán como 80 grados". Esto supone unos 26ºC. Finaliza el vídeo con un mensaje claro y directo para todos aquellos que se planteen pasar el verano en Madrid: "Prepárense".

No es la única sorpresa

El calor sorprende a los norteamericanos, pero no es lo único de lo que acontece en verano. Morgan realizó un vídeo sobre los mayores choques culturales entre países y uno de ellos es que cierren en agosto los pequeños negocios. Lo analizó simulando una conversación que acababa con la explicación: "La mayoría de españoles tienen sus vacaciones en agosto así que es muy común que los pequeños negocios y tiendas cierren 3 o 4 semanas por vacaciones".