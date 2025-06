La sociedad española, preocupada por el futuro de las fábricas de coches de nuestro país

La sociedad española se muestra preocupada por la situación actual del sector de la automoción, que es una industria de importancia estratégica en España que atraviesa una situación grave. En concreto, 3 de cada 4 españoles está a favor de que el Estado apoye al sector del automóvil para garantizar su competitividad y más del 70% de los españoles se muestran favorables en apoyar un Pacto de Estado por la Industria de la Automoción, reflejando un amplio consenso social. Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden del estudio “Percepción general de la sociedad española sobre la industria de la automoción” realizado por la Fundación Renault Group España.

Ignacio Rodríguez-Solano, director de la Fundación Renault Group España explica que “este estudio no solo ofrece una visión global sobre la percepción que tienen los españoles del sector de la automoción, que está considerado prioritario y una fuente clave de riqueza económica y social, sino que también revela una demanda clara por parte de la sociedad: los españoles apuntan que, ante la situación de crisis del sector, es necesario consenso político para poner en marcha un Pacto de Estado por la automoción a nivel estatal y las Comunidades Autónomas para garantizar la supervivencia de la industria en España. No hay tiempo que perder y no hay plan B, nos estamos jugando el sector”.

La mayoría de los más de mil ochocientos encuestados cree que el sector automovilístico atraviesa una situación grave en España: Una mayoría de los españoles (55%) considera que la industria atraviesa una situación grave o muy grave (11%), siendo los votantes de PNV (74%), Vox (70%) y PP (61%) los que señalan que la situación es más crítica. Por su parte, PSOE (40%) y Sumar (45%) son menos pesimistas y los votantes de ERC (53%) apuntan que los problemas son transitorios.

A 3 de cada 4 españoles les preocupa el impacto económico de una crisis del sector automovilístico. Los ciudadanos manifiestan una preocupación elevada: el 74% declara estar muy o bastante preocupado mientras que un residual 4% confiesa no estarlo en absoluto. Por otra parte, 4 de cada 5 encuestados destacan el impacto positivo de las fábricas de automóviles de su comunidad en el empleo. Según el estudio, la generación de empleo (78%) y actividad de la industria auxiliar (58%) son los aspectos más destacados de las fábricas de automóviles a nivel nacional. Además, la generación de riqueza (42%), el impulso a la innovación tecnológica (38%) así como la contribución a la economía circular (32%), son otros de los beneficios más reseñables.

Respecto a la electrificación, la mayoría de los ciudadanos considera que el Estado debería incrementar los incentivos a la compra de vehículos eléctricos: los incentivos para la compra generan consenso entre la inmensa mayoría de los encuestados. Los más jóvenes de 25 a 34 años (61%) se muestran favorables ante esta medida, mientras que existe algo más de escepticismo entre la franja de edad de 35 a 69 años (43% en contra).

El 73% de la población está a favor de un Pacto de Estado para la industria de la automoción, reflejando un amplio consenso social. El 18% está en contra y un 9% no sabe / no responde. El 77% apoyaría un pacto entre el gobierno de su comunidad y el Gobierno central para garantizar la continuidad de la producción: Existe consenso a favor de que las administraciones autonómicas y el Gobierno central colaboren para asegurar el futuro de la industria automovilística en cada comunidad. Solo se refleja un 10% en contra, lo que refuerza el valor simbólico y práctico de un acuerdo institucional en torno al empleo industrial y la reactivación económica local.