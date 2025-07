Solo una ciudad en España permite circular sin etiqueta ambiental en su ZBE

Las Zonas de Bajas Emisiones son áreas urbanas en las que se establecen restricciones de acceso a determinados vehículos conforme a su clasificación medioambiental según el Reglamento General de Circulación.

La clasificación ambiental mediante el sistema de distintivos se inició en 2016 y distingue a los vehículos en base a su contaminación medioambiental. Desde los menos contaminantes, con la etiqueta Cero, pasando por la ECO, la C y la B.

Ahora bien, los coches más contaminantes no tienen derecho a distintivo al no cumplir con los requisitos para ser etiquetado como vehículo limpio. De esta manera, estos vehículos no pueden acceder a ninguna de las Zonas de Bajas Emisiones.

La única ciudad de España que permite a los vehículos sin etiqueta en su Zona de Bajas Emisiones

Sin embargo, existe una localidad en España que permite la entrada a los vehículos que no tienen pegatina. Se trata del municipio castellanomanchego de Ciudad Real. Esta provincia ubicada al suroeste de la comunidad es pionera al realizar esta acción.

La forma en la que lo permite es un tanto curiosa, y es que como tal la ciudad no puede eliminar por completo las ZBE pues están impuestas por ley. Lo que hace la ciudad es limitar el acceso en determinados momentos, especialmente cuando se registren niveles de contaminación.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares explicó a medios locales que "no es una zona para ricos, en la que solamente puedan pasar a determinadas zonas de la ciudad los que tengan dinero suficiente para comprarse un coche de 60.000 euros, de emisión cero, que serían los eléctricos".

Además, el dirigente añadió que "la mayoría de la población que vive en el centro de la ciudad no tiene en sus planes cambiar de coche" y que “hay que buscar fórmulas para esa gente”, para que “no tengan ningún problema para seguir utilizando su vehículo y accediendo a la zona de residente con total normalidad”.

¿Qué vehículos pueden entrar en las Zonas de Bajas Emisiones?

Para poder saber qué vehículos pueden entrar en las ZBE tenemos que atender a cada uno de los distintivos que existen en la geografía española. Según la propia Dirección General de Tráfico (DGT) el sistema de distintivos es el siguiente.

Etiqueta 0 emisiones, Azul: Identifica a los vehículos más eficientes. Tendrán derecho a esta etiqueta eléctricos de batería (BEV) , eléctricos de autonomía extendida (REEV), eléctricos híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía de 40 km o vehículos de pila de combustible.

Etiqueta Eco: Los siguientes en el escalón de eficiencia, se trata en su mayoría de vehículos híbridos, gas o ambos. Tendrán derecho a esta etiqueta eléctricos enchufables con autonomía inferior a 40 km, híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural y gas (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP). Deben cumplir los criterios de la etiqueta C.

Etiqueta C, Verde: Vehículos de combustión interna que cumplen con las últimas emisiones EURO. Tendrán derecho a esta etiqueta turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de septiembre de 2015. Vehículos de más de 8 plazas, excluido el conductor, y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2014.

Etiqueta B, Amarilla: Vehículos de combustión interna que si bien no cumplen con las últimas especificaciones de las emisiones EURO, sí que lo hacen con anteriores. Tendrán derecho a esta etiqueta turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde el 1 de enero de 2001 y diésel a partir de 2006. Vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2006.

El resto de los vehículos, el 50% más contaminante, no tiene derecho a ningún tipo de distintivo al no cumplir los requisitos para ser etiquetado como vehículo limpio.

¿Qué ciudades tienen Zona de Bajas Emisiones?

Alrededor de 150 municipios españoles repartidos por todo el territorio español tienen que adaptarse a la nueva normativa y deben tener ya creada una Zona de Bajas Emisiones. Las ciudades primeras ciudades en comenzar y tienen en funcionamiento esta ZBE son Madrid, Barcelona, Córdoba, Pontevedra, A Coruña, Sevilla, Badalona, Rivas-Vaciamadrid, San Cugat del Vallés, Valencia y Sant Joan Despí.

En este sentido, las ZBE han ido desarrollándose cada vez más, todo por la regulación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que establece "la obligación para municipios de más de 50.000 habitantes, territorios insulares y municipios de más de 20.000 habitantes, cuando se superen los valores límite, de establecer zonas de bajas emisiones antes de 2023".Sin embargo, todavía la mayoría de los municipios todavía están trabajando para publicar su ZBE, aunque ya estén fuera del plazo.