Las ventas de coches descienden un 6,5% en agosto

El mercado de turismos sufrió un importante revés en el mes de agosto, con una caída del 6,5% y un total de 52.322 unidades. El octavo mes siempre viene marcado por el período vacacional del verano, lo cuál condiciona las ventas a la baja. Sin embargo, este agosto ha obtenido una peor cifra que el año anterior frenando el crecimiento anual, que con 671.551 nuevas matriculaciones se sitúa solamente un 4,5% por encima que en 2023. Asimismo, el mercado es todavía un 30% menor previo a la pandemia.

Por su parte, el mercado de turismos electrificados también sufre una caída, con una reducción del 17,8% de las ventas en agosto, con 5.706 unidades vendidas. Una cifra que representa el 10,91% sobre el mercado total y que se sitúa muy lejos del 12,4% de cuota que se registró en agosto de 2023. Asimismo, en el total del año ya se registra un retroceso del 1,7% de las ventas, con 69.833 unidades y con solo el 10% de las ventas sobre el mercado total.

Las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos en agosto se quedan en 117,4 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 1,2% superior que la media de emisiones de los turismos nuevos vendidos en el mismo mes de 2023. En el total del año, se registra una media de 117,8 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 0,48% inferior.

Respecto a las ventas por canales, solamente las dirigidas a particulares logran crecer. En concreto, aumentan un 2,7% en agosto, con 30.642 unidades. Por el contrario, tanto el mercado a empresas como a alquilador registran notables descensos en el octavos mes, con caídas del -14,2% y -37,6%, respectivamente.

Félix García, director de comunicación y marketing de ANFAC, explicó que “agosto cierra el mes en negativo, algo que no ocurría desde marzo de este año. Es cierto que es el mes por excelencia de las vacaciones y que nunca ha sido un buen mes. Lo preocupante es la tendencia a la baja que arrastra el mercado en los últimos meses, con un estancamiento en las ventas que frena la progresión que traíamos de 2023. Con esta tendencia si al principio de año estábamos convencidos de superar, tras cinco años, el millón de turismos vendidos, ahora estamos más cerca de quedarnos incluso por debajo de las 980.000 unidades, lo que supondría un crecimiento de 3,2% respecto al ejercicio anterior. El ruido en contra del uso del coche privado continúa siendo muy elevado, lo que confunde al cliente y paraliza su afán de comprar un coche nuevo, más seguro, más limpio y rentable que su viejo vehículo. Sería mejor y más eficaz desarrollar políticas de incentivos para ciudadanos y empresas para adquirir o renovar sus turismos y flotas por unas más sostenibles y nuevas, pues el vehículo que más emite es el que no se renueva”. Por su parte, Raúl Morales, director de comunicación de FACONAUTO, indicaba que "si analizamos la evolución de las matriculaciones de vehículos en lo que llevamos de ejercicio tenemos que hablar de atonía, de falta de fuerza y vigor que se ha vuelto a ver en las ventas del mes de agosto, con unas matriculaciones prácticamente planas en comparación con agosto del año pasado, lo cual nos obliga a replantearnos ese objetivo de rebasar el millón de unidades al finalizar el año 2024. Del mes pasado destacamos la aportación del canal de particulares, esa venta uno a uno que hace el concesionario en las familias, y que supuso el 60% de todas las ventas en detrimento de los otros canales de comercialización (canal de empresas y canal de empresas alquiladoras que, en esta ocasión, han aportado menos al mercado). Y una vez más tenemos que hablar del parón en las matriculaciones de vehículos electrificados, que se produjo otra vez en el mes de agosto, y que es un toque de atención de los compradores para avanzar en medidas que ayuden a acelerar la implementación del vehículo eléctrico en nuestro país". Finalmente, la directora de comunicación de GANVAM, Tania Puche, apuntó que “el mercado marca signo negativo, algo que no veíamos en un mes de agosto desde 2021, cuando estábamos viviendo los efectos derivados de la pandemia y la crisis de los chips. En términos generales, agosto suele ser un mes de menores ventas por el periodo vacacional y las compañías alquiladoras -que han estado aprovisionándose de vehículos estos meses atrás para dar respuesta a la campaña turística- frenan sus compras en verano. A estas circunstancias se ha sumado que las empresas enfrían la inversión en renovación de flotas, en un momento en el que la velocidad del cambio al coche eléctrico es inferior a la esperada. Así, estamos ante un mercado que, con volúmenes casi un 30% por debajo de los niveles prepandemia, se va a quedar a este ritmo por debajo del millón de unidades por quinto ejercicio seguido”.