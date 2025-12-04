1,4 millones de euros para aplicar un 50 por ciento de descuento en los abonos del autobús

El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Fomento e Infraestructuras, ha aprobado la concesión directa de 1.419.447 euros en subvenciones a cuatro empresas concesionarias del servicio de autobús interurbano de competencia autonómica, para compensar los descuentos que aplicaron en los abonos y títulos multiviaje durante el primer semestre de 2025.

De esta forma, estas ayudas permiten aplicar a los usuarios un 50 por ciento de descuento en sus abonos. Entre las rutas donde se ha aplicado la bonificación se encuentran, por ejemplo, la de Alcantarilla-Murcia; Beniel-Murcia; Molina de Segura- Murcia; Calasparra-Caravaca de la Cruz-Murcia, o Cartagena-Murcia, entre otras.

Estos apoyos económicos equilibran los menores ingresos de las concesionarias, así como los costes de implantación derivados de aplicar la reducción del precio de esos abonos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025. Del importe total, el 51,7 por ciento es aportado por la Comunidad (733.267 euros) y el 48,3 por ciento restante, por la Administración central (686.180 euros).