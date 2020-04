Normalidad generalizada en la reanudación de la actividad no esencial

La patronal empresarial de la Región de Murcia, Croem, ha asegurado que la jornada de este lunes, en la que muchos sectores no esenciales reanudaban la actividad tras el parón de Semana Santa y el permiso retributivo anunciado por el Gobierno central, “se ha desarrollado con normalidad en toda la Región”. Así se desprende del sondeo llevado a cabo por Croem con los testimonios de las Confederaciones territoriales de Cartagena y Lorca (COEC y CECLOR), así como los datos recopilados entre las asociaciones sectoriales más representativas. “Todas coinciden en destacar que no ha habido incidencias”.

No obstante, pese a dicha “normalidad”, desde la patronal sí que han puesto el foco común de los trabajadores en uno de los puntos más relevantes del retorno al trabajo, y es que ha sido común la queja sobre la disponibilidad del material preventivo.

Entre las asociaciones consultadas se encuentra la Federación Empresarios del Metal (FREMM), sector en el que más del 90 por ciento de las empresas ha sufrido restricciones en la apertura de sus negocios, caída de ventas y notable reducción del volumen de negocio, según informa la propia federación.

También el sector de la Madera y el Mueble ha desarrollado la jornada laboral con normalidad. No obstante, según informa AREMA, han sido pocas las empresas con actividad. En este caso se da la circunstancia de que hay empresas con ERTE que tienen pedidos, pero no pueden servirlos por falta de plantilla. Y otras, en cambio, no pueden repartir pedidos por encontrarse cerrados los destinos de la venta, por ejemplo hoteles y tiendas. Esto está provocando, de acuerdo con la información de AREMA, problemas de almacenamiento.

Otra actividad que ha retomado su actividad sin incidencias y con escaso absentismo ha sido la conservera, donde sí se ha observado escasez de medios de protección.

Problemas en la construcción

Según se desprende del sondeo de Croem, el sector que ha sufrido más condiciones a la hora de volver a la normalidad ha sido el de la construcción, ya que tuvo conocimiento bastante tardío de la no autorización de trabajar en obras ubicadas en zonas comunes. Por lo tanto el sector ha trabajado solo, tanto en obra nueva como en mantenimiento, en espacios no considerados comunitarios. Los empresarios siguen comprando material preventivo a día de hoy antes los problemas de distribución existentes todavía en España.

Por lo que respecta al plástico y a la industria del calzado, no se han registrado incidencias, según informan sus sectoriales. En el caso del plástico, ASEMUPLAST ha denunciado problemas de abastecimientos de material por las deficiencias en la distribución y también por los precios abusivos.

Tranquilidad en polígonos industriales

Por lo que respecta las zonas de concentración empresarial, y poniendo como ejemplo el Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla, no ha habido problema alguno, según información de AEPIO, su asociación empresarial. De hecho, la Policía Local ha estado repartiendo mascarillas entre los trabajadores en los accesos al polígono, como también se ha producido en Cartagena y Lorca.