La Región de Murcia activa su plan de emergencias para actuar durante la ola de calor

El Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia (PLATEMUR), ha sido activado en su fase de preemergencia, ante el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología por el episodio de temperaturas muy altas en la Península y Baleares, que afectará a la Región de Murcia el próximo lunes.

Este aviso ha sido comunicado a ayuntamientos y servicios de emergencia y protección civil municipales, servicios de emergencia regionales y a todos aquellos departamentos del Gobierno regional que puedan verse implicados al objeto de que tengan preparados cuantos recursos consideren necesarios.

La Comunidad, a través de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública tiene los medios necesarios, la preparación y ha contemplado las distintas situaciones que se puedan plantear, por lo que traslada un mensaje tranquilizador a la población en cuanto a incendios forestales se refiere.

El consejero de Transparencia, Antonio Sánchez Lorente, destacó que “todos los servicios de emergencia de la Comunidad Autónoma estarán disponibles, coordinando y supervisando cualquier situación a tiempo real y estamos preparados para aumentar las dotaciones, tanto personales como técnicas, en el momento que sea preciso”.

La Dirección General de Emergencias, dependiente de la Consejería de Transparencia, emitirá las informaciones que puedan producirse sobre este episodio a través de los canales del Centro de Coordinación de Emergencias, la web 112rmurcia.es y los perfiles del 1-1-2 en redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram), además de transmitir avisos a través de la aplicación para teléfonos móviles ’112 Región de Murcia’.

Si siempre se apela a la responsabilidad individual para evitar incendios, en este periodo de altas temperaturas es especialmente importante y necesario. Por eso la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública recuerda que están prohibidas las quemas agrícolas y forestales en la Región, no abandonar residuos que puedan suponer un riesgo de calentamiento (vidrio, cristal, plástico), no arrojar cerillas ni colillas, no hacer fuego para ningún fin y ante cualquier indicio llamar inmediatamente al 1-1-2.

Accesos cerrados

Los accesos de vehículos motorizados en los espacios naturales de la Región de Murcia con las principales masas forestales quedarán cerrados el próximo lunes frente a la subida de temperaturas prevista para los próximos días en la Región de Murcia. Una medida que habitualmente se activa con carácter general con episodios de nevadas, pero que esta situación aconseja también.

Así, el próximo lunes, 9 de julio, permanecerán cerrados los accesos principales a los parques regionales de Sierra Espuña; El Valle y Carrasco y; Sierra de la Pila y Sierra del Carche, además de a los montes públicos de la Región que dispongan de dicho sistema de control. Así se desprende de las recomendaciones que la Dirección General de Medio Natural ha anunciado en el día de hoy.

Con esta predicción, a juicio del director general, Fulgencio Perona, “es necesario activar medidas y recomendaciones específicas que reduzcan el riesgo de incendio en las masas forestales, a la vez que se protege a las personas que disfrutan de los entornos naturales habitualmente”. También recuerda que “durante los meses de julio y agosto está terminantemente prohibido el uso del fuego en la agricultura, por lo que los Agentes Medioambientales serán especialmente observadores con esta prohibición”.

Igualmente, se están anulando las autorizaciones que para el uso de la maquinaria u otras fuentes de calor se tenían expedidas durante los días 10, 11 y 12 de julio, lo que afectará a una veintena de actuaciones autorizadas en los entornos forestales. Perona recordó que “los trabajos de soldadura y uso de grupo electrógenos están prohibidos por la normativa regional en esta época sin autorización de la administración”.

Los Agentes Medioambientales se encuentran controlando los accesos de vehículos y personas durante el fin de semana (sábado y domingo), recomendando a los usuarios de los montes que hagan un uso restringido y respetuoso por las especiales condiciones meteorológicas, y estarán especialmente observantes del respeto a las normas de no usar fuego a menos de 400 metros de superficie forestal en terrenos agrícolas.

Dichos agentes formarán parte del Plan Infomur del Gobierno regional y realizarán tareas de vigilancia disuasoria junto a las Brigadas Forestales de Intervención Rápida (BIR) en los montes.

Del mismo modo, los bebederos situados en los montes públicos para la fauna silvestre y cinegética serán aprovisionados por las brigadas forestales de la Región para disminuir el estrés de la fauna esos días; y se recomienda suspender las actividades cinegéticas en general.

En total, la Dirección General de Medio Natural destina 60 personas exclusivamente a tareas de detección en el año 2021, que, complementadas con 90 Agentes Medioambientales, son el colectivo estratégico del Plan para detectar y localizar el conato de incendio allí donde se produzca dentro de nuestra Región.