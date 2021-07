El PP de Murcia asegura que Diego Conesa es un “cadáver político que tiene los días contados”

La portavoz del PP de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha asegurado que Diego Conesa “es un cadáver político que tiene los días contados y está llevando al PSRM a la deriva”, tras la justificación que el secretario general del PSRM ha hecho “con la que trata de descargar su responsabilidad de la moción de censura en la dirección nacional, en Félix Bolaños, y por tanto, en Pedro Sánchez”.

Guardiola ha remarcado que un político, como Conesa, que “miente sistemáticamente y comete un error tras otro no puede gestionar un partido y mucho menos presidir el Gobierno de la Región de Murcia”. Así ha dicho que “el barco del PSOE hace aguas por todos lados y su secretario general ha perdido la credibilidad y la coherencia porque hoy dice una cosa y mañana otra”, a lo que ha preguntado “a quién miente, si a los ciudadanos o a su dirección regional”.

Durante la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PPRM, presidido por Fernando López Miras, la portavoz regional, a preguntas de los periodistas, ha remarcado que “la Conferencia de Presidentes es un monólogo con el único objetivo de que Pedro Sánchez pueda hacerse la foto”, según informaron fuentes del PP en un comunicado.

A su juicio, “Sánchez no está haciendo las cosas bien porque no tiene el respeto que se merecen las comunidades autónomas al no convocarlas, ni en tiempo ni en forma”. Así ha asegurado que “la financiación es un tema fundamental que debería de abordarse porque la Región, que es la peor financiada de España, deja de percibir anualmente 450 millones de euros anuales”.

Guardiola ha realizado un “balance muy positivo de los cursos de verano del PPRM que han sido todo un éxito de participación y que han convertido a la Región en el epicentro nacional de formación y encuentro político del PP con proyección de futuro”.

Además, tras conocer los datos de la encuesta para ABC, ha puesto en valor que “el PP está un paso más cerca de la Moncloa porque vuelve a ser la primera fuerza política en España”. “Los cambios de Gobierno de Sánchez le pasan factura y ese lavado de cara no le salva”, ha incidido la ‘popular’, quien ha añadido que “los españoles no necesitan un cambio de ministros, sino un cambio de presidente”.

Asimismo, Guardiola ha explicado que “hoy sabemos que el Gobierno dijo sí al rescate de Plus Ultra sin tener el informe perceptivo para ello”, lo que a su juicio es “muy grave”. “Mientras familias, empresas y pymes están sufriendo y no saben si van a salir hacia delante, Sánchez regalaba 53 millones de euros a empresas de dudosa conexión con narco dictaduras”, ha asegurado Guardiola.

Entre otros temas que se han analizado en el Comité de Dirección regional, tal y como ha argumentado su portavoz, " el PP espera que si el Tribunal Constitucional anula el segundo estado de alarma, el Gobierno de Sánchez tenga la decencia de no criticar la decisión porque, a sabiendas, acordaron una herramienta que no era la adecuada para saltarse el control parlamentario vulnerando así derechos fundamentales”.