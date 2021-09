PP y los ex de Cs y Vox convalidan el decreto ley para agilizar la gestión de fondos europeos en Murcia

El pleno de la Asamblea Regional ha convalidado el decreto ley de simplificación administrativa para la gestión de los fondos Next Generation de la Unión Europea con los votos a favor del PP y los diputados expulsados de Cs y Vox, mientras que Podemos ha votado en contra y PSOE, Cs y Vox se han abstenido.

Además, todos los grupos, salvo Podemos, que se ha abstenido, han apoyado la ampliación del plazo de los trabajos de la Comisión Especial del Agua, además de leerse una declaración institucional con motivo del Día Mundial del Farmacéutico.

El consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Luis Alberto Marín, en su primera intervención en la cámara desde que tomó posesión del cargo, ha definido el decreto convalidado como una “norma fundamental a la hora de encarar la pronta recuperación de la crisis económica y social” y ha señalado que no son los primeros en abordar esta simplificación porque “abrió camino el Estado” con una norma similar.

Ha estimado que “el recurso al decreto ley está plenamente justificado” y ha destacado entre las medidas que incluye la reducción “a la mitad los plazos para la tramitación de ayudas, que tendrán carácter de urgente”.

El titular de Economía ha señalado que a la Región de Murcia le corresponden 2.400 millones de euros de los fondos Next Generation, pero hasta la fecha solo han comunicado la llegada de 493 millones hasta 2023.

Con el objetivo de determinar el destino de ese montante de dinero, la comunidad creará la Oficina Next Carm, la encargada de gestionar los fondos, que contará, ha explicado Marín, con participación de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

Sobre la transparencia en la gestión del Gobierno de España en la gestión de estos fondos, Marín ha criticado que les están “dejando al margen de la gestión del mecanismo de regeneración y resiliencia”.

Desde la oposición, la diputada socialista Gloria Alarcón ha asegurado que echan en falta “el municipalismo en el decreto”, que les gustaría que “estuviera presente” la Federación de Municipios de la Región de Murcia en la gestión de los fondos y ha criticado que “no hay mecanismos de transparencia, periodicidad de información ni rendición de cuentas ante esta Cámara”.

Por su parte, la diputada de Podemos y portavoz del grupo Mixto, María Marín, ha criticado que la Oficina Next Carm esté formada por el presidente regional y varios consejeros mientras no cuenta con “funcionarios con amplia trayectoria y la sociedad civil”: “Eso no es una comisión, es una camarilla de toda la vida; llámenlo Mesa Camilla Next Carm”, ha sentenciado.

Desde los grupos que sostienen al Gobierno regional, la diputada del PP, María Dolores Valcárcel, ha asegurado que con este decreto se conseguirá “una región renovada y transformada” y ha puesto en valor que “se van a reducir a la mitad los trámites para la llegada de fondos y va a permitir ponerlos en marcha de una forma más ágil y eficaz, con todas las garantías de seguridad jurídicas”.

El portavoz del grupo parlamentario Ciudadanos y expulsado de esta formación, Paco Álvarez, ha criticado el tratamiento del Estado a la Región de Murcia en lo que respecta al reparto de fondos y que primen “criterios políticos” por encima de los técnicos en el reparto.

Mientras, su homólogo en el grupo parlamentario Vox, también expulsado de su partido, Juan José Liarte, ha estimado que es “posible simplificar la Administración y reducir trámites sin perder garantías”.