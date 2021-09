El Cine Central de Cartagena, la apuesta cultural que espera ser rehabilitada

Tiene el objetivo de convertirse en uno de los proyectos más destacados de Cartagena, y asentarse como un punto de encuentro cultural vertebrador de la ciudad portuaria y un centro para las artes escénicas. El impulso para rehabilitar el Cine Central es una de las propuestas más destacadas del actual gobierno municipal y regional, que quiere recuperar esta construcción de 1880 situada en la plaza de la Merced.

Una apuesta muy destacada cuyo proyecto de rehabilitación fue adjudicado a finales del pasado año 2020 a través de un concurso de ideas en el que se presentaron un total de 29 propuestas arquitectónicas, y que finalmente se adjudicó al arquitecto madrileño Pedro Pitarch Alonso.

Un primer paso del que la entonces vicealcaldesa y actual primera edil, Noelia Arroyo, señaló la importancia de esta infraestructura desde distintos ámbitos. «No solo va a ser el complejo cultural destinado al cine, artes escénicas y la cultura, sino que también va a enriquecer una zona universitaria que está en expansión».

Este proyecto empezaba ya a tomar forma después de que se adquiriera por parte de la Comunidad en 2017, al que se van a destinar 5 millones de euros, pero que todavía no ha iniciado su actuación.

Proyecto rodeado de polémica

De hecho, el pasado mes de junio se produjo un desprendimiento en una de las paredes interiores del edificio, lo que evidenció el grado de urgencia que necesita dicho edificio patrimonial para su recuperación.

Desde la Asociación para la Defensa del Patrimonio de la Comarca de Cartagena (Daphne), aseguran a LA RAZÓN que el anteproyecto elegido para rehabilitar el histórico edificio no se ajusta a las bases del concurso, ya que no cumple con las premisas exigidas en el Plan Especial de Ordenación y Protección del Centro Histórico de Cartagena.

Apuntan que al tratarse de un inmueble protegido, es necesario preservar ciertos elementos recogidos en la normativa municipal, mientras que el anteproyecto seleccionado contempla la destrucción de la tercera planta del anfiteatro o la apertura de la caja escénica rompiendo el techo protegido. También señalan que no se cumple con el elemento de interés del edificio anexo.

Tal y como denunció en su día la Asociación Daphne, no entienden cómo la adjudicación se realizó a una propuesta que, en principio, incumple algunas de las medidas incluidas en la normativa municipal, alegando que se corregirán durante la elaboración del proyecto definitivo. «Lo que no cumpla el anteproyecto, no lo cumplirá el proyecto», señalan, poniendo de relieve la «desigualdad» entre los participantes. Esto motivó que otros aspirantes recurrieran la decisión ante los tribunales, lo que ha provocado la paralización del proceso.

«Además, por el momento no han sido entregados los premios del concurso porque, precisamente, se ha interpuesto un contencioso administrativo, operación que desde la Dirección General de Patrimonio se niega que exista», lamentan.

Se resolverá en breve

Al respecto de este asunto, fuentes de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno murciano aseguraron a este periódico que en un plazo breve de tiempo se espera que se resuelvan dichos recursos interpuestos por los otros participantes y se «desatasque» el procedimiento judicial.

Así, una vez se resuelvan, se espera agilizar la concesión de la titularidad del proyecto al arquitecto Pedro Pitarch para que comience la actuación en el Cine Central, cuya duración tiene un plazo previsto de seis meses.

Lo que está claro es que la que tiene por objetivo ser la «Plaza de la Cultura» todavía tendrá que esperar hasta 2022 para poder ser disfrutada tanto por los cartageneros como por todos aquellos interesados en las artes escénicas y culturales tanto de la Región de Murcia como del resto del país.